Правозащитники обратили внимание ООН на практику профучета в Дагестане

29 декабря 2023, 02:09

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"Мемориал" проинформировал спецдокладчицу ООН по правам человека в России о продолжающемся преследовании жителей Дагестана на религиозной почве по спискам профучета, призвав на международном уровне защитить их права на частную жизнь. Организация должна повлиять на Россию и добиться отмены дискриминационной практики, заявили правозащитники.

Как писал "Кавказский узел", в Дагестане существует многолетняя практика преследования верующих, которых силовики ставят на так называемый профучет. Так, в 2020 году силовики регулярно проводили пятничные рейды около махачкалинской мечети "Тангим", несколько тысяч посетителей этой мечети после доставлений в отдел полиции оказывались на профилактическом учете. В июле 2023 года Центр защиты прав человека "Мемориал" сообщил об изменении тактики профучета в Дагестане - теперь полицейские приходят к людям под предлогом переписи населения или требуют присылать фотографии с места жительства.

Профучет является одним из способов профилактики правонарушений и рецидива преступлений, говорится в справке "Кавказского узла" "Профучет в МВД РФ". В марте 2017 года глава МВД Дагестана сообщил об уничтожении приказов о профучете по категории "экстремист", однако правозащитники заявляли, что эта практика в регионе сохранилась. В марте 2018 года "Новая газета" сообщила, что силовики используют меры отмененного профучета, используя закон "Об оперативно-разыскной деятельности".

Центр защиты прав человека «Мемориал» призвал спецдокладчицу ООН по правам человека в России Мариану Кацарову вмешаться в ситуацию с преследованием силовиками жителей Дагестана, поставленных на профучет как “религиозных экстремистов”.

В своем обращении к Кацаровой юрист организации Виолетта Фицнер рассказала о практике профучета в Дагестане, где силовики заносят некоторых жителей в специальный реестр. По данным правозащитников, ставить жителей Дагестана на профучет силовики начали в 2015 году и к марту 2016 года в списках было уже более 15 тысяч человек, говорится в публикации на сайте ЦЗПЧ "Мемориал" от 28 декабря.

Многие люди были внесены в списки профучета по случайным признакам: это мусульмане, чьи религиозные взгляды правоохранители расценивают как “нетрадиционные”, женщины, которые носят никаб. Те, кто оказался в списках профучета, подвергаются постоянным преследованиям, которые официально называются “профилактическими мерами”: это опросы, обыски в жилищах, проверки на региональных границах, дактилоскопия и забор образцов ДНК.

Такие дискриминационные действия, как подчеркнула юрист “Мемориала”, нарушают права людей на свободу передвижения, частную жизнь, получение информации, а также эффективные средства правовой защиты - оспорить постановку на профучет и добиться исключения из списка невозможно, поскольку власти с 2017 года отрицают существование профучета.

В обращении изложены истории пятерых жителей Дагестана: Вазира Базанаева, Рамазана Наждуева, Махача Бамматханова, Хусейна Хамзатова и Данияла Алхасова, которых силовики внесли в списки учета как «религиозных экстремистов».

В своем обращении юрист организации просит спецдокладчицу ООН по правам человека призвать Россию выполнять свои международные обязательства, предусмотренные Международным пактом о гражданских и политических правах. Фицнер предложила Кацаровой запросить у российских властей актуальную информацию о реестре профучета “экстремистов” и правовых основаниях его функционирования.

По мнению юриста, представитель ООН должна также призвать федеральные власти отменить профучет на практике: уничтожить реестр и прекратить преследование внесенных в него людей на религиозной почве.

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