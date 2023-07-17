Родные убитого в Чечне дагестанца пожаловались на преследование

17 июля 2023, 16:35

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Силовики в Дагестане поставили на профучет вдову убитого в Чечне Ислама Магомедова и регулярно приезжают к ней домой для бесед, рассказала мать Магомедова. Визиты силовиков доставляют неудобства, пожаловалась вдова убитого.

Как писал "Кавказский узел", 10 марта 2020 года Верховный суд Чечни признал восьмерых убитых дагестанцев виновными в посягательстве на жизнь силовиков и незаконном обороте оружия, но прекратил уголовное дело в связи с их смертью. Апелляционный суд отказал родственникам погибших в пересмотре дела. Жены погибших находятся на профучете, рассказала "Кавказскому узлу" мать одного из убитых, Пахрудина Махаева.

Жители Дагестана Гашим Узданов, Пахрудин Махаев, Ислам Магомедов и Шамиль Джамалутдинов пропали 28 сентября 2016 года по дороге из Каспийска в Махачкалу. 4 октября того же года в Хасавюрте пропали Гусейн Гусейнов, Клыч Клычев, Шамиль Джамалутдинов (полный тезка жителя Каспийска) и Камиль Джамалудинов. Силовики утверждали, что эти люди готовили теракт и были убиты в перестрелке в ночь на 9 октября 2016 года в Гудермесском районе Чечни. По версии родных, дагестанцы были похищены, а затем убиты. В феврале 2020 года сотрудник станции техобслуживания подтвердил в суде, что трое из восьми обвиняемых были похищены в Дагестане.

Вдову Ислама Магомедова силовики поставили на профучет и регулярно посещают их дом, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" мать Магомедова Умрайхан. По словам женщины, силовики задают разные вопросы, а в конце заставляют расписаться в том, что адрес фактического проживания вдовы убитого не изменился.

"Мы знаем со слов силовиков [о постановке на профучет]. Они сказали, что она состоит на профучете, потому что буквально два раза в год они приходят к нам домой, спрашивают, где она. Требуют, чтобы она явилась домой, расписаться, что она находится дома, а не переехала жить в другое место. Потом ее забирают в отделение и там продолжают задавать разные вопросы", - сообщила она.

В марте 2017 года глава МВД по Дагестану сообщил об уничтожении приказов о профучете по категории "экстремист", однако правозащитники заявляли о сохранении практики учета верующих. В марте 2018 года "Новая газета" сообщила, что силовики используют меры отмененного профучета, применяя закон "Об оперативно-разыскной деятельности". Профучет является одним из способов профилактики правонарушений и рецидива преступлений, отмечается в справке "Кавказского узла" "Профучет в МВД РФ".

По ее словам, силовики часто приходят в штатском и не представляются. "Они сразу заходят к нам во двор, без предупреждения, без ничего. Мы просим представиться, показать документы, чтобы убедиться, что это представители власти, но они отказываются, не показывают [документы] и сразу начинают беседы с ней проводить. Я спрашиваю: на каком основании вы сюда пришли, почему вы себя так ведете? Нам говорят не мешать им работать, пугают, что вызовут наряд, ругаются на нас", - пожаловалась женщина.

В последний раз силовики приходили осенью 2022 года, отметила Умрайхан. "Тогда мы сильно поругались, я не пускала их, требовала документы, но они снова отказались [показать документы]. Сказали, что невестка должна немедленно поехать с ними в отделение. Была большая ссора у нас во дворе. Он (силовик) вызвал наряд, они стояли, ждали невестку мою. В итоге она на месте подписала документ, что никуда не собирается, ответила на пару вопросов, и они ушли. Вот как все было. Думаю, в скором времени они снова придут к нам", - сказала она.

Сама невестка Умрайхан, попросившая не публиковать ее имя, рассказала, что визиты силовиков ее беспокоят. "Мне неприятно, я не знаю, почему уже семь лет нахожусь в этом списке и отвечаю на одни и те же вопросы. С работой пока проблем нет, я, так сказать, самозанятая. За это время я никуда не планировала выезжать или улетать, поэтому не знаю, будут ли проблемы на границе, если вдруг мне захочется куда-то улететь", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

По словам женщины, визиты силовиков доставляют ей неудобства. "Они могут приехать, когда захотят, и сразу требуют явиться домой (если женщина не дома. – Прим. "Кавказского узла"). Даже если мне неудобно и я не могу. А мне, как правило, неудобно, но их это не волнует, они требуют и угрожают вызвать наряд, если я не приду", - пожаловалась она.

В Дагестане профучет сейчас осуществляется с многочисленными нарушениями, считает юрист Галина Тарасова. "На профучет по категории "экстремист" массово ставят вполне законопослушных граждан с целью создания видимости эффективной деятельности полиции по профилактике экстремизма и терроризма, обеспечения показателей работы, оказания психологического давления на население. Практика ведения профучета с таким количеством нарушений характерна именно для Дагестана. А нарушения носят многолетний характер", - сказала она корреспонденту «Кавказского узла».

По ее словам, человек может обжаловать постановку на профучет. "Постановка на профучет может быть обжалована вышестоящему руководителю органа внутренних дел, в прокуратуру, в суд. Но обжалование затруднено тем, что полиция препятствует гражданам в получении информации. В официальных ответах гражданам и в суд органы внутренних дел неправомерно укрывают, отрицают сам факт существования профучета по категории "экстремист" и, соответственно, постановку на него граждан. При поступлении требований об участии в мероприятиях, связанных с профучетом, гражданам следует добиваться предоставления официальной информации об основаниях проведения с ними этих мероприятий, фиксировать нарушения их прав с привлечением свидетелей, с применением аудиозаписи, видеозаписи", - посоветовала она.

По словам матери Пахрудина Махаева Бурлият, на профучет были поставлены все жены убитых в Чечне дагестанцев. "Поставили на профучет всех жен. А также двух дочек Джамалудинова Шамиля из Каспийска. Им всего 9 и 7 лет. Матерей не ставили, только жен. По какой причине, не знаем", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

По ее сведениям, недавно в отдел полиции забирали жену одного из убитых, несмотря на то, что она уже вышла замуж за другого человека. "Забирали в отдел бывшую жену Джамалудинова Шамиля из Хасавюрта... С остальными нет постоянно связи, поэтому подробностей не знаю", - сказала Бурлият.

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