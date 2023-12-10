Кабинет ЭКГ в поликлинике Каспийске. Скриншот публикации https://www.instagram.com/p/C0o1p3sMTT7/ (деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России)

10 декабря 2023, 12:19

Жалоба на условия в поликлинике Каспийска дала повод для критики властей

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Житель Каспийска пожаловался в соцсети на условия в городской больнице. По его словам, в кабинетах медучрежения во время дождя с потолка течет вода. Комментаторы раскритиковали чиновников за равнодушие к проблемам каспийчан. В Каспийске всего одна больница на весь город, она ветхая и потому для учреждения нужно построить новое здание, заявили они.

Как информировал "Кавказский узел", жители Дагестана ранее неоднократно критиковали работу Минздрава республики. В адрес министерства также звучала критика и со стороны главы Дагестане Сергея Меликова.

Жалоба жителя Каспийска на плохие условия в местной больнице была опубликована 9 декабря в Instagram-паблике* golos.dagestana.

На опубликованном фото показан кабинет врача, за столом сидит медработник. На полу стоят два ведра, одно из них наполнено водой. "Каспийская городская поликлиника, кабинет ЭКГ, крыша протекает", – сказано в описании фотографии.

Скриншот комментариев на странице https://www.instagram.com/p/C0o1p3sMTT7/ (деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России)Этот пост в Instagram-паблике* golos.dagestana, на который подписаны около одного миллиона пользователей, на 12.00 мск 10 декабря набрал 837 отметок "нравится" и 88 комментариев. Большая часть их авторов раскритиковала чиновников.

"Самое главное нужно к декабрю хорошую елку поставить, ведь елка же важнее. А больница – это подождёт, пусть капает", – сыронизировал пользователь gff_41.

"Позор руководству республики и Минздраву! А на бумаге и в отчетах отрапортовали, что на все 100% все сделали, и отремонтировали, и построили", – отметила badeevatatiana56.

"Меликову не стыдно?" – спросил пользователь vesti9999. "За это не стыдно интересно чиновникам Дагестане?" – задался также вопросом ru.muslim.126.

"Поликлиника, которую мы заслужили", – сыронизировала dr_ayubova.

"Одна поликлиника на целый город и то вид нормальный не могут сделать. Что внутри, что снаружи", – заявил пользователь mghmgh777.

"Давно пора построить новое здание, на весь Каспийск одна поликлиника. Что детская, что взрослая, что консультация", - написала amina__3110.

"Разве ЭКГ не на первом этаже? Как мог дойти дождь на первый этаж?" – спросил пользователь profile_fff.

"На втором этаже тоже есть, недавно сама узнала", – ответил ему пользователь a_r_w_t.

"Кавказский узел" также писал, что 15 июля 2022 года глава Совфеда Валентина Матвиенко раскритиковала Минздрав Дагестана за ввод в эксплуатацию не оснащенных должным образом фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП). Этому предшествовал опубликованный 10 июня 2022 года на сайте федерального телеканала репортаж, в котором было сказано, что многие ФАПы в Дагестане не имеют оборудования, из-за чего медперсонал лечит пациентов словно в условиях XIX века. 14 июня 2022 года следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

19 июля 2022 года Минздрав Дагестана признал проблемы с ФАПами в республике.

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Примечание:

"Родители пожаловались на условия для детей в махачкалинской больнице", "Госпиталь для больных коронавирусом закрылся в Махачкале", "В Дагестане начала работать благотворительная больница для женщин".

Автор: "Кавказский узел"

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