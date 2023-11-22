Возобновлена работа канатных дорог на "Эльбрусе"

22 ноября 2023, 10:14

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Канатные дороги, которые были остановлены в связи с непогодой, возобновили работу, сообщила администрация курорта "Эльбрус".

Как писал "Кавказский узел", 21 ноября все три канатные дороги на курорте "Эльбус" были закрыты из-за непогоды.

На курорте "Эльбрус" оборудованы три канатные дороги: "Азау - Кругозор" (2350 м - 3000 м), "Кругозор - Мир" (3000 м - 3500 м) и "Мир - Гарабаши" (3500 м - 3847 м), указано на сайте курорта.

Сегодня с 08.30 мск на "Эльбрусе" открыты все три канатные дороги: Азау – Кругозор, Кругозор - Мир и Мир – Гарабаши, сообщила в своем телеграм-канале администрация курорта.

Напомним, 30 июня завершился зимний сезон на курорте "Эльбрус", начавшийся 19 ноября 2022 года. За это время курорт посетили 440 тысяч человек, что на 23% больше, чем за зимний сезон 2021/2022 года, сообщило АО "Кавказ.рф".

После того как из-за пандемии коронавируса многие страны закрыли границы, российские туристы обратили больше внимания на курорты внутри страны, в частности, на Северном Кавказе. Одним из наиболее популярных горнолыжных курортов стал "Эльбрус". При этом отдыхающие жаловались на очереди на подъемники и пробки на дорогах.

Приэльбрусье – зимний курорт в Кабардино-Балкарии, который пользуется популярностью среди любителей горнолыжного спорта, фрирайда, сноуборда и других экстремальных видов отдыха, говорится в справке "Кавказского узла" о Приэльбрусье. Для тех, кто решил посетить Кавказские горы зимой, "Кавказский узел" подготовил также рекомендации, собранные в справке "Путешествия по Кавказу: практические советы для зимних походов".

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