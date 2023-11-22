Канатные дороги на "Эльбрусе" закрыты из-за непогоды

22 ноября 2023, 03:24

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Работа всех канатных дорог на "Эльбрусе" приостановлена в связи с плохими погодными условиями, сообщила администрация курорта.

Как писал "Кавказский узел", 18 ноября глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков сообщил, что новый горнолыжный сезон на курорте "Эльбрус" стартует 20 ноября.

Приэльбрусье – зимний курорт в Кабардино-Балкарии, который пользуется популярностью среди любителей горнолыжного спорта, фрирайда, сноуборда и других экстремальных видов отдыха, говорится в справке "Кавказского узла" о курорте. Для тех, кто решил посетить Кавказские горы зимой, "Кавказский узел" подготовил также рекомендации, собранные в справке "Путешествия по Кавказу: практические советы для зимних походов".

Все канатные дороги на курорте "Эльбус" закрыты из-за непогоды, говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале курорта 20 ноября.

Ранее администрация курорта сообщила, что из-за сильного ветра была закрыта канатная дорога "Мир - Гарабаши" и трасса.

На курорте "Эльбрус" оборудованы три канатные дороги: "Азау - Кругозор" (2350 м - 3000 м), "Кругозор - Мир" (3000 м - 3500 м) и "Мир - Гарабаши" (3500 м - 3847 м), указано на сайте курорта.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", в Терсколе сегодня днем ожидаются слабые осадки в виде дождя и снега при температуре воздуха -2 градуса, скорость ветра 1 метр в секунду. В ночь на 22 ноября осадки прекратятся, температура воздуха понизится до -4 градусов, ветер усилится до 5 метров в секунду. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

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