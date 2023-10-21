21 октября 2023, 17:48

Политолог Мамедова арестована в Азербайджане по делу о госизмене

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Суд в Азербайджане постановил заключить под стражу политолога Назакет Мамедову, задержанную по подозрению в госизмене.

Политолог Назакет Мамедова арестована на четыре месяца по подозрению "в шпионаже в пользу России". Ее задержали сотрудники спецслужб, мера пресечения ей избрана судом, сообщает сегодня haqqin.az.

МВД и Служба госбезопасности не сообщали на своих сайтах о задержании Мамедовой, в МВД отказались от комментариев, передал сегодня корреспондент "Кавказского узла".

Сама Назакет Мамедова не ответила на звонки корреспондента "Кавказского узла". На ее странице в Facebook* последняя публикация сделана пять дней назад, тогда до этого она ежедневно размещала в соцсети по несколько постов, содержащих положительную оценку Владимира Путина, России и Ирана и резкую критику в адрес противников Ирана и России. В частности, в одном из постов она назвала Владимира Путина единственным политиком, объединяющим тюркский мир, передал корреспондент "Кавказского узла".

Арест Мамедовой может быть признаком начавшуейся кампании против политических сторонников России, активно действующих в Азербайджане, считает основатель "Объединения содействия свободному предпринимательству" Зохраб Исмаил.

"Если власть серъезно возьмется, пострадают многие. Главное в происходящем - это затормозить работу российского механизма пропаганды", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

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Примечание:

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Автор: Кямал Али источник: корреспондент "Кавказского узла"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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