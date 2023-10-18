Два гражданина Грузии задержаны в Южной Осетии

18 октября 2023, 18:12

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Служба госбезопасности Грузии сообщила о задержании близ двух граждан Грузии близ сел, находящихся под контролем Южной Осетии.

Близ сел Громи и Балаани Ахалгорского района (село Громи в Южной Осетии относится к Цхинвальскому району, Балаани или Балата - к Ленингорскому - прим. "Кавказского узла"), которые находятся под контролем властей Южной Осетии, задержаны два гражданина Грузии, сообщила сегодня Служба государственной безопасности (СГБ) Грузии.

По сообщению ведомства, СГБ активировала горячую линию, которой оперирует Миссия наблюдателей Евросоюза (МНЕС). "Информация об очередных фактах незаконных задержаний была немедленно доведена до сведения сопредседателей Женевских международных дискуссий и международных партнеров. Для освобождения незаконно задержанных граждан Грузии задействованы все существующие механизмы", - отмечается в информации СГБ.

По информации грузинской службы "Радио Свобода"*, один из задержанных – житель Тбилиси, второй – житель Горийского муниципалитета.

Комитет госбезопасности Южной Осетии к 18.10 мск не сообщал на своем сайте о задержании двух граждан Грузии.

Грузия считает Абхазию и Южную Осетию оккупированными Россией территориями после того, как 8 августа 2008 года Россия вмешалась в вооруженный конфликт между Грузией и Южной Осетией, а затем признала независимость Южной Осетии и Абхазии, говорится в справке "Кавказского узла" о "Пятидневной войне" 2008 года, где также собраны подробности вооруженного конфликта.

"Кавказский узел" писал, что в Южной Осетии остаются пять задержанных граждан Грузии, а в Абхазии – четыре, заявил 1 октября руководитель миссии наблюдателей ЕС в Грузии Димитриос Карабалис (после этого, 15 октября, был освобожден один из задержанных Арчил Басанидзе, задержанный в мае этого года вблизи административной границы с Южной Осетией - прим. "Кавказского узла". "Миссия активно призывает к освобождению всех задержанных и хорошему обращению с ними", – сказал он.

За девять месяцев 2023 года в Южной Осетии зафиксировано 26 задержаний, в Абхазии – семь, отметил Карабалис. "Число задержанных в последние годы постепенно сокращалось, но основная причина этого в том, что по сравнению с предыдущими годами меньше пытаются пересечь административную пограничную линию", - пояснил он.

В 2022 году в Абхазии и Южной Осетии были задержаны 45 граждан Грузии, из них 39 в Южной Осетии и шесть - в Абхазии. Восемь человек остаются в заключении, заявила в январе Наблюдательная миссия Евросоюза в Грузии.

Ограничения на переход границы Грузии с Абхазией и Южной Осетией нарушают права жителей приграничных сел, которые не могут вести хозяйство и рискуют быть задержанными, сказано в докладе правозащитной организации Amnesty International "За колючей проволокой. Нарушения прав человека в результате "бордеризации" в Грузии".

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