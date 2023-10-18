Политологи из Еревана и Баку поспорили о характере заявления папы Римского

18 октября 2023, 20:00

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Все древние христианские памятники в Карабахе будут сохранены, обеспокоенность папы Римского из-за их судьбы необоснованна и носит политический характер, отметил азербайджанский ученый Фаик Исмаилов. Высказывание понтифика выглядело как деликатная просьба, не согласился с ним политолог Тогрул Джуварлы. Папа Римский выступил в защиту христианских ценностей Нагорного Карабаха, его заявление нельзя назвать проармянским, так как оно не носило политического характера, подчеркнули политолог Армен Варданян и политический аналитик Армен Ованнисян.

Как писал "Кавказский узел", папа Римский Франциск 15 октября заявил, что монастыри и места религиозного поклонения в Карабахе, перешедшем под контроль Азербайджана, нужно уважать и защищать как часть местной культуры.

"Моя обеспокоенность кризисом в Нагорном Карабахе не ослабевает. В дополнение к серьезному гуманитарному положению перемещенных лиц, я также хотел бы обратиться с особым призывом к защите монастырей и культовых сооружений в регионе. Я надеюсь, что, начиная с властей и всех жителей, их можно будет уважать и защищать как часть местной культуры, выражение веры и знак братства, которое позволяет жить вместе, несмотря на различия", - заявил Франциск после проповеди 15 октября, следует из текста проповеди, опубликованного на сайте Ватикана.

Азербайджанские политологи пояснили отношение Баку к историческим памятникам в Карабахе

Призыв Папы Римского был скорее заявлением не религиозного, а скорее политического характера, считает сотрудник Института истории имени А.Бакиханова Национальной академии наук Азербайджана (НАНА), глава общественной организации "Защита исторических памятников" Фаик Исмаилов. "Оно было лишено оснований, ибо никаких угроз местам поклонения, относящимся к христианской религии в Азербайджане нет. Ни один храм, ни один монастырь не повреждены, и тем более не разрушены", - отметил он.

По его словам, на территориях, возвращенных под контроль Азербайджана после войны 2020 года и антитеррористической операции 19-20 сентября 2023 года находятся всего 2645 исторических, религиозных, культурных, архитектурных памятников и половина из них относятся "к христианскому и дохристианским периодам" и все они находятся под охраной азербайджанского государства.

"Однако эти христианские памятники не имеют отношения к армянам. Истоки христианства в Азербайджане ведут к раннему средневековью - периоду государства Кавказская Албания. После захвата территории современного Азербайджана арабским халифатом христианство стало постепенно вытесняться. Но еще до 13 века сохранялось Хаченское княжество, которое располагалось на территории современного Лачинского и Кельбаджарского районов. Даже после прекращения существования и этого государства христианская культура сохранялась еще в отдаленных горных местностях до 18 века", - рассказал учений Исмаилов.

Массовое переселение армян в регион началось в первой трети 19 века, после присоединения региона к Российской империи. Армяне были переселены из территории современного Ирана и Турции в Карабахское, Нахичеванское и Иреванское ханства, рассказал ранее "Кавказскому узлу" доктор исторических наук, председатель Национального совета демократических сил (НСДС) Джамиль Гасанли.

Как считает ученый, прибывшее армянское население начало постепенно присваивать христианские места поклонения, церкви, монастыри. В 1836 году Святейший синод Российской империи упразднил Албанскую церковь и передал ее храмы и имущество Армянской церкви.

По мнению Исмаилова, известные монастыри в Карабахе – Худавенг (армянское название - Дадиванк, прим. "Кавказского узла"), Гянджасар (армянское название - Ганзасар, прим. "Кавкасзкого узла") и Амарас являются наследием албанской христианской культуры.

Однако за последние 30 лет "их внешний облик был изменен и переделан под стиль армянских христианских сооружений",указал Исмаилов. "Это легко доказывается при сравнении фотографий до и после реконструкции. Реконструкция монастырей была осуществлена в нарушение Гаагской Конвенции о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта от 1954 года. Она запрещает повреждение, уничтожение или изменение облика культурных памятников оккупирующей стороной. Кстати, в советское время, эти монастыри не функционировали. В советское время в Ханкенди (армянское название - Степанакерт, прим. "Кавказского узла") одна церковь действовала", - отметил Исмайлов.

По его словам, все исторические памятники, разумеется и христианские, которые существовали в Карабахе до 1988 года, будут сохранены и защищены государством. "Внешний вид и интерьеры памятников, которые были изменены, будут возвращены в первоначальный облик", - отметил Исмайлов.

За последние 30 лет в Карабахе были построены около 20 армянских церквей. "Причем церкви иногда строили в населенных пунктах, где армяне никогда не жили. К примеру они были построены в городе Лачин, селе Забух, городе Джебраил, других населенных пунктах, где до конфликта не было армянского населения. Эти сооружения не подлежат охране государством в соответствии все той же Гаагской конвенции от 1954 года. Также не могут считаться охраняемыми памятниками, построенные в этот период различные хачкары, мемориалы в память погибших <в военных действиях с Азербайджаном>. Все это строилось для стирания азербайджанского наследия и превращения Карабаха в "армянскую территорию", - отметил эксперт.

Принадлежащие армянам религиозные объекты, построенные до конфликта, будут сохранены, добавил он. "В центре Баку стоит армянская церковь, построенная в 1869 году. Она охраняется государством. В ней же находится архив армянской религиозной литературы, которая также была сохранена и оберегается государством. Естественно, будет сохранена церковь в Ханкенди, которая была построена в прошлом, до карабахского конфликта", - отметил эксперт.

Папа Римский Франциск в своем заявлении ни в чем не обвинял Азербайджан, а всего лишь выражал просьбу защищать религиозные памятники в Карабахе, считает член Азербайджанского национального общественного комитета по евроинтеграции Тогрул Джуварлы.

"В отличие от ряда западных политиков, к примеру таких как президент Франции Эммануэль Макрон, или депутатов Европарламента, которые напрямую озвучивают различные обвинения в адрес Азербайджана и демонстрируют откровенную поддержку Армении", - подчеркнул Джуварлы.

"Франция сегодня очень внимательно следит за территориальной целостностью Армении, потому что именно это поставлено на карту", - сказал президент Франции Эмманюэль Макрон 24 сентября. Макрон добавил, что в случае каких-либо угроз целостности Армении Франция выступит "на стороне армянского народа и за соблюдение международного права", сообщило ТАСС. В тоже время 5 октября президент Франции исключил ввод санкций в отношении Азербайджана. "Сейчас не время для санкций. Они были бы контрпродуктивными и помешали бы наилучшим образом защитить территорию Армении и ее население. Сейчас время требовательности, ясности, [соблюдения] обязательств, в частности поддержки в военной форме, которую выбрала Франция. Но не время для санкций, потому что нам необходимо продолжать вести диалог с Азербайджаном", - заявил он на пресс-конференции по итогам саммита Европейского политического сообщества в Гранаде (Испания) (цитата по ТАСС).

По мнению Джуварлы, папа Римский "всего лишь обратился с просьбой". "Он был весьма деликатен и даже не назвал религиозные храмы в Карабахе "армянскими", ибо ему известно, что на этой территории когда-то существовала христианская культура Кавказской Албании. Папа совершал визит в Азербайджан и весьма информирован об этом. Он знает об уважении религиозных традиций различных народов в Азербайджане. За последние 20 лет Азербайджан посетили два Папа Римский – Иоанн Павел II и Франциск. Правительство Азербайджана выделило большую территорию в центре Баку для строительства католического храма, где Франциск во время визита в Азербайджане прочитал проповедь перед проживающими в Азербайджане католиками. Надо также отметить, что Фонд Гейдара Алиева реализовал проект по реконструкции катакомб в Ватикане", - сказал Джуварлы корреспонденту "Кавказского узла".

По его мнению, все древние памятники будут защищены. "Руководство Азербайджана всегда с почтением относится к обращениям глав Католической церкви, в том числе из-за большого авторитета и влияния Ватикана на мировую политику. Но, в данном случае, все просто для Баку, который и так привержен к уважением ко всем религиям: все древние христианские памятники будут, конечно, защищены, где надо - восстановлены", - отметил он.

Объекты и памятники, которые были сооружены для увековечения памяти военных побед армян, очевидно со временем будут демонтированы, считает он.

После завершения боевых действий никаких инцидентов с культурными объектами не было, подчеркнул Джуварлы. "Была демонтирована только телекоммуникационная антенна в виде креста, которая в свое время была сооружена в честь захвата армянами города Шуша (армянское название - Шуши, прим "Кавказского узла") и установлена в селе Дашкенд в день очередной годовщины этого события. Естественно, это сооружение не может считаться каким-либо памятником, поскольку олицетворяло военное действие в ущерб территориальной целостности суверенного государства", - отметил аналитик.

19-20 сентября Азербайджан провел военную операцию в Карабахе и в результате фактической капитуляции Степанакерта получил контроль над регионом. 28 сентября президент Нагорного Карабаха подписал указ о прекращении существования республики. К 7 октября в Армению прибыли 100 632 вынужденных переселенца из Нагорного Карабаха. До начала боевых действий в Нагорном Карабахе жило, по разным данным, около 120 тысяч человек. 2 октября миссия ООН заявила, что в Карабахе остается от 50 до 1000 этнических армян. Оригинал заявления ООН, в котором приводятся такие цифры, опубликован на "Кавказском узле".

Получить информацию в министерстве культуры Азербайджана о количестве культурных и религиозных памятников на территориях, возвращенных контроль Баку после антитеррористической операции не удалось.

Армянские аналитики отметили сбалансированный характер высказывания Франциска

Ватикан придерживается сбалансированной политики, опасаясь обвинений в разжигании религиозного конфликта, считает политический аналитик Армен Ованнисян. "Иран также выступает в защиту христианского наследия Арцаха (самоназвание Нагорного Карабаха - прим. "Кавказского узла"). Это тот минимальный порог, который позволит избежать обвинений в пассивности. Но тот же Ватикан не станет портить отношения с исламскими странами. В католических странах есть мусульманские общины, открытая поддержка Армении и Арцаха может иметь негативные последствия", - заявил он корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, аналогии с заявлениями президента Франции в поддержку неуместны и несравнимы, так как заявления французского лидера – политическое. "Армянская политическая мысль не должна искать проармянские элементы в том или ином заявлении, насколько в том или ином заявлении эти элементы весомее. Важно уметь извлекать из таких заявлений политическую и дипломатическую выгоду, использовать их в защите национальных интересов", - подчеркнул Ованнисян.

Аналитик отметил, что отношения Ватикана и Армении потеплели с конца 1990-х и начала 2000-х годов, когда папа Римский Иоанн Павел II и Католикос всех армян Гарегин I подписали соглашение, согласно которому Римская Католическая церковь и Армянская Апостольская церковь не считают друг друга еретическими церквями.

"Обе церкви признали разночтения, но не теологические или богословские отличия. Это исторический шаг, который остается недооцененным. Когда Армянскую Апостольскую церковь возглавило пророссийское духовенство, этот факт стали предавать забвению. Отрицать факт не могут, но игнорируют в интересах России", - пояснил он.

Позиция Ватикана меняет отношение 1,5 миллиардов католиков к Армении и армянскому народу, добавил Ованнисян. "Для католического мира папа Римский в своих теологических и богословских решениях непогрешим, его заявление, что Армянская Апостольская церковь - родственная Ватикану церковь, которая события описывает несколько иначе, аксиома", - сказал он.

Если государственные институты Армении, в том числе церковь, будут руководствоваться национальными интересами, каждое такое заявление будет иметь существенное значение, заключил политический аналитик.

Политолог Армен Варданян считает, что Ватикан не мог остаться безучастным к судьбе христианского наследия в Нагорном Карабахе. "Папа Римский выступил не в защиту Армении или Арцаха, а армянских христианских ценностей. Это моральное обязательство главы Католической церкви", - заявил он корреспонденту "Кавказского узла".

Заявления Папы Римского и президента Франции и иных политических лидеров диаметрально противоположны, добавил политолог. "Лидеры стран делают политические заявления, тогда как Папа Римский выступил в защиту христианской цивилизации", - пояснил Варданян

В то же время, по его словам, необходимо различать отношения Католической церкви с Армянской Апостольской церковью и армянским народом. "В католицизме есть отдельная ветвь – Армянский католицизм, есть армяне-католики. А вот с Армянской церковью у Католической церкви были непростые отношения вплоть до конца XX века. Отношения двух церквей стали налаживаться с началом Экуменического движения", - пояснил он.

Стороны конфликта обменивались обвинениями в стремлении уничтожать культурное наследие

14 ноября 2020 года Армянская апостольская церковь (ААЦ) распространила скриншот видео, на котором видны граффити на стенах собора Казанчецоц в Шуши (азербайджанское название - Шуша), и заявила об осквернении храма после взятия города азербайджанскими войсками. ААЦ назвала случившееся "открытым вандализмом и проявлением нетерпимости". Министерство культуры Армении также заявило о вандализме в отношении собора и призвала международные организации защитить памятники культуры в Нагорном Карабахе.

9 февраля 2022 года МИД Армении и правозащитники потребовали от международного сообщества, в том числе от ЮНЕСКО, не допустить актов вандализма в связи с планами Азербайджана изменить идентичность религиозных, исторических и культурных памятников в Нагорном Карабахе.

15 октября 2022 года власти Нагорного Карабаха сообщили, что составлены скорректированные списки объектов культурного наследия и музейных экспонатов, которые остались после осенней войны на территориях, перешедших под контроль Азербайджана.

Баку, в свою очередь, в апреле 2021 года заявил, что армянской стороной разрушены более 400 из около 3000 культурных памятников на территориях Нагорного Карабаха. По данным МИД Азербайджана, были уничтожены 22 музея и музейных филиала, в которых хранилось более 100 тысяч культурных артефактов. "Культурные образцы и древние рукописи монастыря Худавенг XIII века, расположенного в Кельбаджарском районе, а также ценные экспонаты, обнаруженные во время археологических раскопок возле крепости Шахбулаг в Агдамском районе, были контрабандным путем вывезены в Армению. В то же время раскопки велись в Азыхской пещере в селе Азых Ходжавендского района", - заявил МИД.

В июне 2023 года стало известно, что на территории, взятой под контроль Азербайджаном в 2020 году, разрушен мост Аливор, который был одним из памятников культурного наследия Нагорного Карабаха. Об истории строительства моста, перспективах его восстановления и спорах вокруг объектов культурного наследия можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Разрушенный мост Аливор".

Об обстановке в регионе после сентябрьской эскалации конфликта можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Новая ситуация" Нагорного Карабаха". Также "Кавказским узлом" подготовлена справка "Начало и конец непризнанной Республики Арцах".

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