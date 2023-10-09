Семьи погибших в СВО добровольцев с Юга России борются с чиновниками за соцвыплаты

09 октября 2023, 09:00

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После гибели российских военных в зоне проведения спецоперации на Украине их родственники нередко не могут добиться выплат компенсаций и социальных выплат. Речь преимущественно идет о тех погибших, которые состояли в формированиях, не относящихся к Минобороны России.

О том, с какими трудностями сталкиваются близкие погибших, подробно рассказывается в статье "Кавказского узла" "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев".

Житель Горячего Ключа Василий Штылун, который имел позывной "Охота", после начала специальной военной операции (СВО) на Украине вступил в ряды одного из подразделений Воздушно-десантных войск Минобороны России в Одинцово Московской области, после чего проходил службу на территории Украины в этом подразделении.

Со слов родственников, его не устраивали условия службы, поэтому по завершению контракта он продолжил участвовать в СВО в рядах добровольческого формирования "Ветераны".

Супруга Василия Штылуна Виктория Штылун рассказала, что осенью 2022 года ей сообщили о его гибели.

"Случилось так, что у Артура, командира другой разведроты, с которым Вася был в товарищах, случилась контузия и его отправили в Ростов на лечение. И где-то, наверное, в 20-х числах сентября [2022 года] позвонили Артуру из Украины и сказали, что роту, в которой Вася был командир, человек 30, ее раздолбили и Вася погиб. В соцсетях медсестра из госпиталя разместила по просьбе Артура сообщение о том, что разыскиваются родственники Васи, так вышли на его старшего брата, который живет в Новом Уренгое. Брат подумал, что это какая-то нелепая шутка, но он мне позвонил и мы связались с этой медсестрой из госпиталя в Ростове, а потом с Артуром", – пояснила она "Кавказскому узлу".

Виктория подчеркнула, что до этого ей о гибели супруга власти или силовики не сообщали.

Семья погибшего столкнулась с проблемой, что батальон не осуществлял ни выплат в связи с гибелью военнослужащего, ни регулярных выплат заработной платы. Из-за этого семье Штылуна пришлось сводить концы с концами, пока его тело не было найдено. Замполит формирования "Ветераны" с позывным "Скиф" сказал родным Штылуна, что "нет тела – нет выплат", ни зарплаты, ни чего-либо еще. У родственников была надежда, что, может быть, Василий Штылун попал в плен.

С начала октября 2022 года семья военного обращалась во все возможные инстанции. Так, на "горячей линии" Минобороны России им пояснили, что в Харьковской области Украины, где погибла разведрота, ведутся бои, и что поиски тел погибших военных там пока проводить невозможно. Родные Штылуна через соцсети разыскали некоего Сергея Сергеевича из Ростова-на-Дону [должность и организационная принадлежность — неизвестна], который занимается поисками тел погибших. Он оказал помощь с отбором у родственников биологического материала для проведения генетической экспертизы найденных останков тел.

Через месяц, 19 декабря 2022 года, супруге Штылуна поступил звонок от Сергея Сергеевича, который ей сказал, что, возможно, найдено тело ее супруга. На следующий день семья Штылуна выехала в Ростов-на-Дону и ей выдали его тело. Также родным выдали справку о смерти (обменивается на свидетельство о смерти) и разрешение на перевозку тела своим транспортом. 23 декабря 2022 года тело Василия Штылуна было погребено в Горячем Ключе.

На декабрь 2022 года у семьи Штылуна, кроме справки и свидетельства о смерти, не имелось никаких документальных подтверждений службы Василия в "Ветеранах". "Удостоверение ветерана боевых действий было выдано только потому, что Василий успел прослужить в ВДВ три месяца по контракту от ВЧ в Одинцово", – пояснила Виктория Штылун.

После погребения Василия Штылуна его родственники обратились в батальон "Ветераны" с просьбой о выплатах, но им отвечали, что денег пока нет.

В начале февраля 2023 года сотрудница батальона Елена позвонила родственникам Штылуна и пригласила их в Ростов-на-Дону получить пять миллионов рублей. После выплаты этой суммы семье Штылуна было сказано, что больше "Ветераны" ничего ей не должны.

"В процессе поиска тела своего мужа я рассказала о своих сложностях представителям "Ветеранов", и мне оказали единовременную материальную помощь – выплатили 40 тысяч рублей и перечислили зарплату Васи за сентябрь 2022 года. Мне также оплатили некоторые связанные с погребением тела расходы, например – перевоз тела из Ростова в Горячий Ключ. При этом, к примеру, цинковый гроб за 47 тысяч рублей мы сами оплачивали", – рассказала Виктория Штылун.

Вместе с Василием Штылуном в батальоне "Ветераны" служил Дмитрий Уханов. "26 сентября [2022 года] мне позвонил мужчина с позывным "Алтай" и сообщил, что мой сын погиб при исполнении боевого задания, спасая жизнь своих сослуживцев", – рассказала мать Уханова Татьяна Учеватова.

По ее словам, поиски тела сына заняли четыре месяца. В ответ на ее просьбу предоставить документы осенью 2022 года ей прислали справку "Ветеранов" о том, что ее сын является без вести пропавшим. Ей пояснили, что признать его погибшим невозможно, пока не будет обнаружено тело, даже несмотря на то, что есть очевидцы гибели.

Тело Дмитрия Уханова было найдено во второй половине января 2023 года. Перевозку тела Дмитрия Уханова из Ростова-на-Дону в Санкт-Петербург оплатили в размере 76 тысяч рублей представители "Ветеранов".

В конце января 2023 года Татьяне Учеватой сообщили, что военкомат (Минобороны России) не имеет отношения к службе Дмитрия Уханова и потому выплаты Татьяне делать не будут. После погребения сына ей в администрации Санкт-Петербурга пояснили, что без справки о том, что батальон "Ветераны" относится к Минобороны России, на выплаты рассчитывать невозможно.

Вместе с Василием Штылуном в батальоне "Ветераны" также служил уроженец города Абинска Краснодарского края Игнат Пряничников. "27 сентября 2022 года мне позвонил замкомандира с позывным "Скиф" и сообщил, что мой муж Игнат погиб на боевом задании", – рассказала "Кавказскому узлу" супруга Пряничникова Юлия Пряничникова.

По ее словам, разыскивая супруга, она писала во все инстанции, в том числе в прокуратуру и администрацию президента России. Ответы ей так и не поступили. Тело Игната Пряничникова было опознано в середине января текущего года. Каких-либо выплат, как утверждает его супруга, семья не получила.

По словам Пряничниковой, она обращалась в созданный по указу президента России фонд поддержки участников СВО и семей погибших бойцов "Защитники Отечества". Единственная помощь, которую ей там оказали – составили жалобы в различные органы: министерство обороны, военную прокуратуру и другие.

При этом имя Игната Пряничникова было запечатлено 26 мая 2023 на мемориальной доске в омской СОШ №6, в которой он учился.

Татьяна Учеватова, мать Дмитрия Уханова, в сентябре 2023 года ездила на открытие мемориала, посвященного ее сыну, в кадетском училище, в котором учился Дмитрий.

Семья Василия Штылуна не получила даже официальных почестей, хотя Штылун обладатель двух Орденов Мужества, руководил разведротой, много лет состоял в различных вооруженных формированиях, участвовал в кампаниях в Сирии, на африканском континенте.

Василий, Игнат и Дмитрий посмертно были награждены Орденами Мужества. Указ о назначении орденами в 2023 году подписал президент Российской Федерации.

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