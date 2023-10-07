07 октября 2023, 09:32

Житель Тупсинского района погиб на Украине

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Руслан Яквашев погиб в зоне проведения военной операции, сообщили власти Туапсинского района. С начала спецоперации на Украине подтверждена гибель в ходе нее не менее 221 жителя Краснодарского края.

Как сообщал "Кавказский узел", 1 октября стало известно, что на Украине погиб Виктор Пустовой из станицы Кущевской. Он стал, по меньшей мере, 220-м жителем Краснодарского края, чья гибель во время военной операции была подтверждена официально.

Во время спецоперации на Украине погиб Руслан Яквашев из села Георгиевского. В его честь в школе №12 этого села открыта мемориальная доска, сообщила 6 октября на своем сайте администрация Туапсинского района.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 221 жителя Краснодарского края. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

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Примечание:

"Боец из Волгограда убит в военной операции", "Артиллерист из Фролово убит в военной операции", "Инженер из Краснодара убит в ходе СВО".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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