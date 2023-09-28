28 сентября 2023, 07:56

Зиявудин Магомедов судится с "Росатомом" и "Транснефтью"

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Предприниматель Зиявудин Магомедов подал в Высокой суд Лондона иск против "Росатома" и "Транснефти", в котором заявил, что считает необоснованной передачу им своих активов на сумму 14 миллиардов долларов.

 Как сообщал "Кавказский узел", 8 апреля стало известно, что суд в Москве удовлетворил иск Дальневосточного морского пароходства, требовавшего взыскать более 80 миллиардов рублей с предпринимателя Зиявудина Магомедова и нескольких офшорных компаний.

Зиявудин Магомедов – владелец и председатель совета директоров группы компаний "Сумма", говорится в биографической справке, подготовленной "Кавказским узлом". Его брат Магомед Магомедов смог юридически закрепить статус совладельца "Суммы" в начале 2014 года, когда покинул Совет Федерации. Братья Магомедовы остаются уважаемыми и авторитетными людьми в Дагестане, несмотря на их уголовное преследование, отметили ранее опрошенные "Кавказским узлом" аналитики. 

Зиявудин Магомедов подал иск в Высокий суд Лондона против "Росатома" и "Транснефти" на сумму 14 миллиардов долларов еще в июле, но известно об этом стало только сейчас. В иске Магомедов заявил, что считает незаконной передачу своих активов этим двум компаниям, передали 27 сентября "Кавказ. Реалии"*.

Речь идет о транспортной группе FESCO. Магомедов утверждает, что он лишился своей доли этой компании в результате того, что власти России будто бы поддержали сговор, в котором, помимо "Росатома", принимали участие инвесткомпания TPG и портовый оператор DP World из ОАЭ.

Группа компаний FESCO оказывает услуги морских, железнодорожных, автомобильных перевозок, является одной из крупнейших транспортно-логистических компаний в России. Головная компания группы –  ПАО "Дальневосточное морское пароходство", сообщается на сайте FESCO.

В иске также указано, что братья Магомедовы владели акциями Новороссийского морского торгового порта и планировали продать их "Транснефти" за 1,3 миллиарда долларов. По словам Зивяудина Магомедова, после его ареста представители компании пообещали, что ее руководитель Николай Токарев обратится к президенту России Владимиру Путину и добьется освобождения Магомедова. За это они потребовали продать акции лишь за 750 млн долларов, отметило агентство Reuters.

Напомним, 10 января суд в Москве удовлетворил иск Генпрокуратуры к владельцам ПАО "Дальневосточное морское пароходство". Ведомство требовало вернуть государству акции компании, заявив, что изначально они были куплены на коррупционные доходы братьями Магомедовыми и спрятаны от конфискации. 28 января Дальневосточному морскому пароходству было отказано в многомиллиардном иске к Магомеду Магомедову.

Ранее, 24 ноября 2022 года Мещанский суд Москвы  признал  виновными братьев Магомедовых виновными по делу о хищениях на 11 миллиардов рублей. 1 декабря 2022 года суд удовлетворил иски о возмещении ущерба на 3,6 миллиарда рублей по делу о хищении Зиявудином и Магомедом Магомедовыми, остальное их имущество конфисковано.

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Примечание:

"Суд взыскал 750 миллионов долларов с братьев Магомедовых", "Совладельцы "Суммы" нашли вину правительства в своем уголовном деле", "Братья Магомедовы отказались признать вину".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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