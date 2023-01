Дальневосточному пароходству отказано в многомиллиардном иске к Магомедову

28 января 2023, 18:20

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Суд не удовлетворил иск Дальневосточного морского пароходства, требовавшего взыскать 80 миллиардов рублей с предпринимателя Зиявудина Магомедова и пяти офшорных компаний.

Как писал "Кавказский узел", 10 января суд в Москве удовлетворил иск Генпрокуратуры к владельцам ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (головная компания FESCO). Ведомство требовало вернуть государству акции компании, заявив, что изначально они были куплены на коррупционные доходы братьями Зиявудином и Магомедом Магомедовыми и спрятаны от конфискации.

По версии Генпрокуратуры, Магомед Магомедов приобрел в 2012 году контрольный пакет ПАО "Дальневосточное морское пароходство", чтобы легализовать часть дохода, полученного в период работы сенатором. Кроме денег, которые, по версии следствия, Магомедов получил незаконно, он также привлек кредиты на 800 миллионов долларов. Чтобы скрыть конечных владельцев ПАО "Дальневосточное морское пароходство", акции были распределены между связанными с Магомедовым компаниями и людьми. Адвокат Магомедова Михаил Ошеров заявил, что его подзащитный никогда не имел отношения к покупке акций ПАО "Дальневосточное морское пароходство".

Арбитражный суд Москвы отказался удовлетворить иск Дальневосточного морского пароходства о взыскании более 80 миллиардов рублей с Зиявудина Магомедова и ряда кипрских компаний, сообщает сегодня ТАСС.

Иск на 80,1 миллиарда рублей был подан 25 октября 2022 года. В качестве ответчиков, помимо Зиявудина Магомедова, были указаны кипрские компании Envartia Consulting Ltd, Smartilicious Consulting Ltd., Maple Ridge, а также компании Felix LP (Каймановы острова) и SGS Universal Investment Holdings Ltd (Британские Виргинские острова), сообщил 26 октября 2022 года "Интерфакс".

Решение о подаче иска было принято по завершении двухлетнего финансового аудита компании, который выявил ряд задолженностей, сформированных в интересах группы компаний и владеющих ими бенефициаров, сообщил представитель FESCO.

"Ранее одними акционерами оформлялись займы у компании для погашения своего долга по приобретению бумаг ПАО "ДВМП". Поскольку сейчас эти долговые обязательства не обслуживаются, менеджмент, принимая во внимание интересы всех акционеров, принял решение взыскать средства через суд", - привело его слова агентство.

Группа FESCO, по состоянию на 18.19 мск, не прокомментировала на своем сайте решение суда.

Напомним, Зиявудин Магомедов – владелец и председатель совета директоров группы компаний "Сумма". Его брат Магомед Магомедов смог юридически закрепить статус совладельца "Суммы" в начале 2014 года, когда покинул Совет Федерации.

1 декабря 2022 года Мещанский суд Москвы приговорил Зиявудина Магомедова к 19 годам, а Магомеда Магомедова - к 18 годам колонии строгого режима, признав их виновными по делу о хищениях на 11 миллиардов рублей. Приговор вынесен с многочисленными нарушениями, защита будет обжаловать его, заявил адвокат Магомеда Магомедова.

Ранее суд в Москве удовлетворил иски о возмещении ущерба на 3,6 миллиарда рублей по делу о хищении совладельцами группы "Сумма", остальное их имущество будет конфисковано.

