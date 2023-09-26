Баку предложил использовать объездную дорогу для эвакуации пациентов из Степанакерта

26 сентября 2023, 15:00

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Власти Азербайджана подготовили больницы в трех районах для возможного приема пострадавших в результате взрыва в Нагорном Карабахе. С учетом загруженности Лачинского коридора, Баку готов предоставить Красному Кресту возможность эвакуировать пострадавших из Нагорного Карабаха и доставлять помощь в регион по альтернативной дороге через южную часть Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", вечером 25 сентября сильный взрыв произошел на складе бензина у трассы Степанакерт – Аскеран. По данным на 26 сентября ожоги различной степени тяжести получило 290 человек, 20 человек погибли.

Азербайджан предложил Международному комитету Красного Креста ККК воспользоваться дорогой Горис-Гафан (армянское название Капан - прим. "Кавказского узла")-Эйвазлы-Физули-Шуша-Ханкенди (армянское название Степанакерт - прим. "Кавказского узла") для медицинской эвакуации и доставки помощи в Карабах, сообщил 26 сентября помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.

"Мы поддерживаем регулярные контакты с МККК и с армянскими жителями Карабаха, чтобы оперативно реагировать на гуманитарные потребности на местах", - написал он на своей странице в микроблоге X.

Он также отметил, что с вечера 25 сентября больницы Агдамского, Сабирабадского и Саатлинского районов Азербайджана были подготовлены для приёма значительного количества пациентов из Ханкенди, пострадавших в результате взрыва на складе топлива в Нагорном Карабахе. Были отправлены медикаменты и другие медицинские средства, в частности, для лечения ожогов, добавил он.

Кроме того "был обеспечен доступ вертолета с медицинской бригадой из Армении в Карабах для эвакуации лиц, нуждающихся в медицинской помощи, и ее оказания на местах". "В настоящее время мы работаем над тем, чтобы обеспечить МККК исключительный доступ по дороге Горис-Гафан-Эйвазлы-Физули-Шуша-Ханкенди для медицинской эвакуации и доставки помощи", - подчеркнул Гаджиев.

Горис и Гафан являются городами Армении далее дорога через населенный пункт Эйвазлы Губадлинского района заходит в Азербайджан и огибая Нагорный Карабах с юга, достигает Физули и оттуда по новой трассе следует в Шушу, от которой до Ханкенди всего девять километров, сообщил корреспондент "Кавказского узла".

Как следует из информации на сервисе "Яндекс. Карты", примерная протяженность дороги через Эйвазлы и Физули в Степанакерт составляет около 267 километров. Протяженность дороги Горис - Степанакерт - около 60 километров.

Источник в администрации президента Азербайджана пояснил корреспонденту "Кавказского узла", что предоставление МККК доступа к альтернативной дороге связано тем, что в настоящее время дорога через Лачин загружена из массового выезда карабахских армян в Армению. На дороге большие заторы, встречное движение фактически заблокировано. Конечно, путь по альтернативному варианту удлиняется, но это будет гораздо быстрее чем через Лачин, где возникло многокилометровые пробки и сложилось одностороннее движение, сказал чиновник корреспонденту "Кавказского узла".

С момента открытия выезда через кризисный центр в Корнидзоре прошли 6 650 армян, покинувших Нагорный Карабах. Гостиницы в Горисе переполнены карабахскими беженцами. Из-за этого беженцам приходится длительное время ожидать получения временного жилья, сообщил корреспондент "Кавказского узла".

Еще с вечера 25 сентября больницы близлежащих к Нагорному Карабаху Агдамского, Саатлинского и Сабирабадского района были подготовлены к приему пострадавших в результате взрыва, сообщил источник в Минздраве Азербайджана. Однако по данным на полдень 26 сентября, поступивших из Карабаха пациентов нет, сказал представитель ведомства корреспонденту "Кавказского узла".

Как писал "Кавказский узел", власти Азербайджана 26 сентября отправили в Нагорный Карабах гуманитарный конвой, который доставит в регион муку, предметы гигиены, спальные принадлежности, а также медицинскую помощь для пострадавших от взрыва на складе с топливом.

В ночь на 26 сентября в Нагорный Карабах властями Азербайджана была уже отправлена машина скорой помощи с медикаментами для пострадавших в результате взрыва склада топлива.

Напомним, Нагорный Карабах перешел под контроль Азербайджана по результатам проведенной им 19 сентября военной операции. 20 сентября была достигнута договоренность о прекращении боевых действий и разоружении Армии обороны Нагорного Карабаха. Президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил, что достигнуты все цели операции.

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