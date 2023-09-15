Инвалиды по зрению попросили Меликова сохранить предприятие

15 сентября 2023, 21:07

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Члены дагестанской организации Всероссийского общества слепых обратились к главе республики с просьбой не продавать и не передавать под застройку землю, на которой располагается предприятие, где работают инвалиды.

Видеообращение республиканской организации Всероссийского общества слепых к главе республики Сергею Меликову и президенту Всероссийского общества слепых Владимиру Сипкину было опубликовано сегодня в Telegram-канале "Черновик". От имени членов организации, обращение зачитала девушка, за ее спиной сидят и стоят не менее 20 человек преимущественно пожилого возраста.

"Мы, члены дагестанской республиканской организации Всероссийского общества слепых выступаем против продажи, передачи какой-либо строительной компании земельного участка предприятия ВОС в городе Махачкала по адресу Лаптиева, 51. К сожалению, дагестанское общество слепых в 90-х годах уже столкнулось с тем, что были безвозвратно потеряны предприятия нашего общества в городах Дербент, Хасавюрт и Кизилюрт. Земля, территория предприятия в городе Махачкала - это единственное, что есть сейчас у нашего общества. И мы хотим ее сохранить для нас и для нашего будущего поколения", - говорится в обращении, которое зачитала девушка.

Авторы обращения выразили надежду, что вместе с властями республики смогут найти варианты "более рационального использования земельного участка предприятия, чем его продажу или застройку". "Мы убедительно просим вас принять все необходимые меры, чтобы сохранить наше предприятие и землю, на которой оно располагается

Как следует из информации на сайте Торгово-промышленной палаты Дагестана, по адресу Лаптиева, 51 находится предприятие "Электробытприбор", которое занимается выпуском швейной и электротехнической продукции.

Это же предприятие указано на сайте дагестанского республиканского отделения ВОС, однако информация о нем не приведена.

"Кавказский узел" писал, что жители республики часто записывают видеообращения к главе Дастана, с просьбой помочь в решении проблем. Так, 28 мая было опубликовано видео со схода, на котором выходцы из села Гамсутль заявили, что участки земли в популярном у туристов заброшенном селе получают посторонние люди. Участники схода заявили о своем праве на земли предков и готовности вернуться для восстановления села.

В апреле жители села Хазар Дербентского района пожаловались на отсутствие больницы и призвали главу Дагестана Сергея Меликова вмешаться в ситуацию.

Также не раз к Меликову обращались участники военной операции на Украине с просьбой решить различные социальные проблемы в их родных населенных пунктах. Так, 29 августа участники СВО обратились к Меликову из-за планов строительства мусорного полигона около бархана Сарыкум. 14 сентября участники военной операции записали повторное обращение по этому поводу.

10 сентября было опубликовано видеообращение к главе Дагестана Сергею Меликову, которое записали из зоны проведения специальной военной операции бойцы из числа жителей села Рубас Дербентского района. Они попросили построить детсад в их селе.

Подобные обращения из зоны военной операции на Украине власти берут на особый контроль, сказал ранее "Кавказскому узлу" заместитель главного редактора "Черновика" Магомед Магомедов. На сообщения из зоны СВО быстрее и внимательней реагируют. Но это превратилось в распространенную практику, обращаются из зоны СВО к дагестанским и российским властям по самым разным вопросам: мусор, земельные участки, детсады, вопросы жилья. Ко всем бытовым вопросам, которые не решаются на местном уровне, с помощью таких обращений пытаются привлечь внимание. Иногда, в зависимости от характера обращения, на него быстро реагируют", - отметил он.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.