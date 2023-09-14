Аслан Иритов удовлетворен решением Евросуда по своей жалобе

14 сентября 2023, 21:15

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Решение Европейского суда по правам человека, который признал нарушение силовиками статьи о запрете пыток, принесло моральное удовлетворение активисту из Нальчика Аслану Иритову. Компенсации Иритову и членам его семьи не будут выплачены в связи с отказом России исполнять решений Евросуда, пояснили правозащитники.

Как писал "Кавказский узел", активист из Нальчика Аслан Иритов, получивший условный срок по делу о нападении на силовика, подал в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) жалобу в надежде добиться привлечения к ответственности силовиков. Сегодня ЕСПЧ обязал власти России выплатить компенсацию в размере 26 тысяч евро нальчанину Аслану Иритову, признав его потерпевшим по делу о пытках силовиками.

Согласно первоначальной версии следствия, Аслан Иритов, у которого ампутированы кисти обеих рук, схватил ими за горло сотрудника СОБР и душил его, "сдавливая пальцы рук". По словам защитника Иритова, такая формулировка изначально была во всех материалах уголовного дела, однако ее исправили после того, как очевидная нелепость привлекла внимание журналистов, говорится в справке "Кавказского узла" "Дело Иритова: ни земли, ни воли".

Аслан Иритов выразил удовлетворение решением Европейского суда по правам человека, который признал, что в отношении него, его супруги, дочери и брата Беслана Иритова была нарушена статья 3 Европейской конвенции по правам человека, которая запрещает пытки и "бесчеловечное или унижающее достоинство обращение или наказание". "Я получил моральное удовлетворение", - сказал Аслан Иритов корреспонденту "Кавказского узла".

Суд также присудил каждому из пострадавших членов семьи Иритова по 26 тысяч евро в качестве компенсации морального вреда. Однако, как сообщили в "Команде против пыток"*, деньги семья Иритова не сможет получить в связи с тем, что Россия вышла из Совета Европы и решение ЕСПЧ не исполняются.

Президент России Владимир Путин 11 июня 2022 года подписал законопроект о неисполнении решений ЕСПЧ, вынесенных после 15 марта того же года. 16 сентября 2022 года Россия перестала быть участницей Европейской конвенции о правах человека. ЕСПЧ заявил, что сохраняет компетенцию рассматривать заявления, направленные против России, при условии, что они были поданы до этого дня.

Аслан Иритов сообщил, что отбыл условное наказание, которое ему было назначено. Два года он раз в месяц отмечался в УФСИН, сообщил он корреспонденту "Кавказского узла".

Напомним, 31 октября 2017 года, когда члены некоммерческой организации "Вольный аул" собирались провести митинг, во двор к Аслану Иритову, который возглавлял организацию, явились силовики с предупреждением о недопустимости несогласованной акции. Позднее эксперты подтвердили, что у Беслана Иритова (брата Аслана Иритова) в ходе потасовки с силовиками было сломано ребро, а у супруги Аслана Иритова - палец. Ушибы и ссадины получили также сам Аслан Иритов и его дочь Анжелика.

Беслана Иритова суд 26 октября 2018 года приговорил к шести месяцам лишения свободы. Этот приговор затем утвердил Верховный суд Кабардино-Балкарии.

В возбуждении уголовного дела против силовиков было отказано четыре раза подряд. Суды в Кабардино-Балкарии, вплоть до Верховного, встали на сторону следствия. Однако Пятый кассационный суд постановил рассмотреть дело заново, после чего Верховный суд Кабардино-Балкарии прекратил производство по жалобе семьи Иритова на отказ расследовать заявление об избиении. 2 сентября 2021 года Нальчикский городской суд назначил Иритову наказание в виде условного лишения свободы сроком на два года. Приговор был оставлен в силе апелляционной и кассационной инстанциями.

ЕСПЧ удовлетворил жалобу еще одного нальчанина, Тимура Жамбекова, к которому также силовики применили физическое насилие в полиции, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в "Команде против пыток"*.

Следователи почти два десятка раз за четыре года отказались расследовать заявление о пытках жителя Нальчика Тимура Жамбекова, осужденного, как и его брат Рустам Кучменов, по обвинению в кражах, сообщили в июне 2021 года правозащитники "Комитете против пыток".

Житель Нальчика Рустам Кучменов в декабре 2017 года обратился к правозащитникам с жалобой на пытки после задержания. Он опознал пятерых силовиков, но ни один из них не был отстранен от должности. 26 июля 2020 года уголовное дело о пытках Кучменова было прекращено в шестой раз,. Чегемский суд в ноябре 2019 года осудил Кучменова на шесть лет лишения свободы по обвинению в кражах. По версии следствия, Рустам Кучменов вместе с сообщниками совершал бытовые кражи. Своей вины мужчина не признал. Он рассказал, что силовики выбивали у него признание в краже, пытая током. Здоровье Кучменова существенно ухудшилось после избиения, сообщил адвокат.

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