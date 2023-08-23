23 августа 2023, 20:00

Жители Степанакерта попросили ввести талоны на хлеб

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Власти Мартунинского района Нагорного Карабаха ввели талоны на хлеб, а мэрия Степанакерта заявила, что пока не получала таких указаний. Чтобы приобрести хлеб, приходится записываться заранее и ждать несколько часов в очереди, пекарни из-за дефицита муки не могут обеспечить хлебом всех желающих, рассказали жители Степанакерта.

Как писал "Кавказский узел", большинство пекарен в Степанакерте не работают из-за отсутствия муки. Власти Нагорного Карабаха сообщили, что 21 августа раздали немного муки пекарням, но ее запасов хватит буквально на несколько дней. Жители Степанакерта пожаловались, что в очереди за хлебом приходится стоять весь день.

В Нагорном Карабахе наблюдается отсутствие топлива, лекарств и продуктов первой необходимости. Местные жители рассказали, что страдают от скудости рациона и нехватки продуктов. О гуманитарных последствиях закрытия Лачинского коридора можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Последствия закрытия Лачинского коридора".

С сегодняшнего дня в Мартунинском районе раздаются купоны на хлеб, а уже с 24 августа, жители городов Мартуни, Чартар, поселка Красный базар и других крупных сельских общин района, смогут покупать хлеб по купонам, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в районной администрации.

"Учитывая дефицит муки, напряженную ситуацию с хлебом, то есть очереди, мы несколько дней подсчитывали, сколько необходимо предоставить пекарням сырья в конкретной общине, чтобы жители были обеспечены необходимым хлебом ежедневно. Все эти изучения показали, что хлеб по купонам -верное решение. Будут минимизированы очереди, а семьи получат хлеб ежедневно в нужном объеме – ни больше, ни меньше", - отметили в администрации Мартунинского района.

В пресс-службе мэрии Степанакерта отметили, что по поводу перехода на талоны для приобретения хлеба "никаких указаний не поступало из правительства".

До блокады, когда муки было достаточно, пекли несколько тысяч буханок хлеба разных видов круглосуточно, рассказал владелец крупной пекарни, расположенной на улице Туманяна. "Но сейчас очень трудно. Получаем муку в ограниченном количестве. Можем обеспечить хлебом 200-300 человек за сутки, и то если мука поступит. Пекарням муку выделяют каждый день или через день. И каждый раз мы боимся, что это в последний раз, так как не говорят, завтра будет новая партия, или нет. Невозможно смотреть как старики, дети, женщины с детьми стоят несколько часов в очереди", - сказал владелец пекарни.

Хлеба хватает не всем желающим, рассказал Олег Бабаян, владелец небольшого ларька, напротив которого находится пекарня на улице С.Давида. "После двух дней простоя вчера пекарне на нашей улице дали муку, смогли испечь до 300 штук хлеба. Но в очереди записаны в несколько раз больше людей. Сегодня муку не получили, и пекарня была закрыта. Но я видел, как люди подходили, не верили, что закрыто, дергали дверь, и уходили. Люди просто не знают, что делать. Ходить в другие пекарни бесполезно, там уже есть сформированные очереди из жителей квартала, где расположена пекарня. Одна надежда, что пекарни на нашей улице завтра заработают. Мне тоже надо купить хлеб", - рассказал сказал он корреспонденту "Кавказского узла"

Жительницы Степанакерта Зоя Сагиян, бабушка троих внуков - школьников, посетовала, что власти Степанакерта не могут найти решение проблемы. "Сегодня мы записались с утра в очередь за хлебом. У меня был 1421-й номер. Очередь записывается с вечера. Утром начали печь хлеб. Через несколько часов я пойду к пекарне. Так как хлеб пекут партиями и после продают, то приблизительно мы знаем, когда подойти к пекарне, чтоб ждать не целый день, а несколько часов. Но это ужасно. Почти неделя, а власти города не могу урегулировать ситуацию", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Она рассказала, что "в продаже только местные огурцы и помидоры, и больше нет никаких продуктов, даже нет овощей и фруктов". "Дети постоянно просят есть. Кусок хлеба в руки ребенку – спасение для родителей. Но теперь и этого нет. Дети просто недоедают. Нет ни молочных продуктов, ни белковых, ни углеводов. Все из-за блокады, так как нет топлива, чтоб привезти из сел продукцию. Наши родственники готовы нам предоставить яйца и муку. Но транспорта нет", - рассказала женщина.

В Степанакерте надо "однозначно" вводить талоны на хлеб, "это позволит не только уменьшить очереди, но и хлеб будет распределен по потребности каждой семьи", считает местная жительница Татевик Габриелян.

"Бывает, в очередь приходят семьями, и всем достается хлеб. А бывает, что все работают, и не могут занимать очередь заранее. А талоны позволят купить хлеб, когда удобно. Конечно, с условием, что хлеб будет печься. А то у нас с прошлого месяца остались талоны на продукты, которых не было в продаже. Но с учетом того, что нет основных продуктов в продаже, а вернее в продаже ничего нет, то конечно отсутствие хлеба – это недоедание у детей и стариков, а молодые пока выдерживают", - сказала Габриелян.

Армине Саргсян , жительница улицы Гарегина Нжде, рассказала, что двое суток ходит за хлебом к пекарне перед их домом. "У нас кто-то организовал очередь. Лежит тетрадь, подходим записываем имя. Если сегодня не досталось, то завтра очередь продолжается с того номера, где остановилась очередь. Это правильно придумано. Каждый сможет купить хлеб, если не сегодня, то завтра точно. Но ситуацию надо урегулировать. Нельзя все оставлять на сознательность людей", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

 

Примечание:

"Родственники сообщили об ухудшении здоровья матери Элен Дадаян", "Активисты в Ереване призвали Пашиняна взять ответственность за Нагорный Карабах", "Около 200 человек приняли участие в импровизированном митинге в Степанакерте".

Автор: Алвард Григорян источник: корреспондент "Кавказского узла"

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