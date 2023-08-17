Активисты в Ереване призвали Пашиняна взять ответственность за Нагорный Карабах

17 августа 2023, 14:56

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Участники акции протеста потребовали от правительства Армении принять меры для разблокировки Нагорного Карабаха, прекратить уступки на переговорах с Азербайджаном и обеспечить безопасность карабахских армян.

"Кавказский узел" писал, что Лачинский коридор был заблокирован с 12 декабря 2022 года по 28 апреля азербайджанскими пикетчиками, которые пропускали только машины миротворцев и Красного Креста. 23 апреля на въезде в Лачинский коридор был установлен азербайджанский пункт пропуска. 15 июня правительство Нагорного Карабаха заявило, что Азербайджан запретил все гуманитарные пассажирские и грузовые перевозки по Лачинскому коридору. В Ереване и Степанакерте проходили неоднократные акции с призывом разблокировать Лачинский коридор. Совет безопасности ООН призвал Азербайджан разблокировать дорогу.

Угроза гуманитарной катастрофы возникла в Нагорном Карабахе после закрытия Азербайджаном Лачинского коридора. В регионе растут протестные настроения, жители Нагорного Карабаха и Армении выражают претензии к российским миротворцам о бездействии, но те не спешат способствовать разрешению ситуации, говорится в справке “Кавказского узла", "Последствия закрытия Лачинского коридора".

Акция под лозунгом "Мы не давали вам мандата на сдачу Арцаха (самоназвание Нагорного Карабаха - прим. "Кавказского узла")" прошла сегодня возле здания правительства Армении, где проходило заседание Кабмина.

Участники акции держали в руках плакаты с надписями "Арцах - это Армения!", плакаты с картой Армении и Арцаха с надписью "Это есть суверенитет Армении!". Активисты также принесли с собой крышки от кастрюль и половники, которыми стучали и шумели.

Активисты требовали у правительства Армении обеспечить безопасность жителей Нагорного Карабаха. В частности, они призвали принять незамедлительные меры по снятию блокады Нагорного Карабаха, прекратить односторонние уступки в переговорах по урегулированию армяно-азербайджанского конфликта. Они напомнили Николу Пашиняну, что власти Армении были переизбраны с обещанием продвинуть процесс признания независимости Арцаха.

Маро Аладжян, одна из инициаторов акции, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" что, как гражданка Армении посчитала своим долгом донести до властей страны свои требования, чтобы правительство Армении в лице Никола Пашиняна взяло на себя обязательство быть гарантом безопасности всего армянского народа и в частности, жителей Нагорного Карабаха, "поскольку армяне Арцаха - не только наши соотечественники, но и наши сограждане".

"Сегодня в Арцахе ситуация более, чем критическая, люди на грани уничтожения в прямом смысле этого слова. Умирают дети, умирают взрослые. С этим надо что-то делать. Сваливать все на международное сообщество неразумно. Правительство Армении должно делать все от себя зависящее, чтобы спасти этих людей", - отметила Аладжян.

Офис омбудсмена Нагорного Карабаха сообщил о смерти 40-летнего местного жителя по фамилии Ованнисян. Врачи диагностировали у умершего в больнице жителя Степанакерта пневмонию, однако причиной смерти назвали хроническое недоедание, сообщил 16 августа омбудсмен Нагорного Карабаха, указав на дефицит продуктов вследствие блокады Лачинского коридора. В июле в Мартакертском районе Нагорного Карабаха погибли двое детей, мать которых была вынуждена отправиться пешком за продуктами в Мартакерт, оставив их одних дома.

Для того, чтобы гарантировать безопасность своего народа, Армения должна вооружаться, "потому что только армянский солдат может защитить нас, никто другой не будет, а дипломатические методы не оправдывают себя", считает Аладжян.

По ее словам, Армении нужно отстаивать свои интересы на всех направлениях, "а не заявлять, что Арцах - это Азербайджан, и мы тут не причем".

С ней согласилась участница акции Анна Вртанесян. "Я пришла сказать, что Арцах - неотъемлемая часть Армении, и Никол Пашинян не имеет мандата на его сдачу де-факто Азербайджану", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Свои требования правительству пришла выдвинуть и гражданка Армении Лилит Кочарян. "В последние годы мы видим, как политика правительства Армении ведет к уничтожению Арцаха, как населенная армянами армянская территория. Армянские власти отказываются обеспечивать безопасность армян Арцаха, хоть и Армения имеет такое обязательство", - заявила Кочарян.

Она добавила, что одно из основных ее требований - чтобы Армения прекратила односторонние уступки в армяно-азербайджанских переговорных процессах. Вместо этого, по ее словам, Армения должна усиливать свою армию и укрепить оборонный потенциал.

Переговоры по урегулированию конфликта вокруг Нагорного Карабаха между Арменией и Азербайджаном в 2023 году существенно ускорились, тогда как до этого годами не приносили ощутимых результатов. Сторонам удалось достичь ряда договоренностей. Основные этапы переговорного процесса 2023 года описаны в справке “Кавказского узла” "Переговоры Азербайджана и Армении - 2023".

По ее мнению, сегодняшняя критическая ситуация в Нагорном Карабахе - результат действий и одновременно бездействия Армении. "Сегодня Арцах не просто в блокаде, Арцах осажден, и Армения должна взять ситуацию в свои руки", - сказала она.

Кочарян отметила значение половников и кастрюль на акции. По ее словам, таким образом они хотели напомнить действующим властям, как они пришли к власти в ходе бархатной революции на волне всенародного протеста. "Мы напомнили им, что такими же методами они могут быть отстранены от власти. Действующие власти отвергли все ценности, цели и идеи этой революции и данные в этот период обещания", - отметила Лилит Кочарян.

Из правительства к участникам акции никто не вышел. По словам организаторов акции, полиция присутствовала на территории проведения акции, но не мешала им.

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