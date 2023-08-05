Жители Котово пожаловались на плохие условия в детской поликлинике

05 августа 2023, 06:14

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В детской поликлинике в городе Котово Волгоградской области нет кондиционеров, воняет канализацией и высок уровень влажности, пожаловались местные жители. В поликлинике выполнен косметический ремонт, проводится регулярное обеззараживание, а так как она расположена на первом этаже многоэтажки, обслуживанием коммуникаций занимается управляющая компания, сообщили местные власти.

Жители города Котово в Волгоградской области пожаловались на то, что в местной детской поликлинике, расположенной на первом этаже пятиэтажки, невозможно находиться из-за запаха канализации и сырости.

По словам местного активиста Александра Касьянова, в кабинетах, где принимают детей, очень жарко и повышена влажность, при этом нет ни кондиционеров, ни вентиляции, пишет v102.ru.

Сами сотрудники поликлиники жалуются на условия работы, по их словам, некоторые коллеги заболели из-за них.

Проблему подтвердила и главный врач поликлиники Марианна Арнаутова. По ее словам, управляющая компания, которая обслуживает дом, провела работы по устранению причин проблемы. В администрации Центральной районной больницы Котовского района сообщили, что решается вопрос с установкой оборудования по воздухообмену.

Местные жители пожаловались 4 августа корреспонденту "Кавказского узла" на условия в поликлинике. Елена Коровина помогает сестре в воспитании двух ее малолетних детей. Сестра регулярно выезжает на вахту, поэтому племянники часто остаются на попечении Елены.

«Старший уже подросток, болеет мало. А вот несколько лет назад я иногда его водила в эту детскую поликлинику. Уже тогда чувствовались и легкий запах канализации, и влажность высокая. Летом мы туда старались вообще не ходить, так как трудно было сидеть в очереди – жарко. Окна нараспашку, сквозняки гуляют повсюду. Так что старшего племянника ограждали от таких походов к врачу», - рассказала девушка.

Младший племянник Коровиной часто болеет. Поэтому ей приходится посещать детскую поликлинику. «Врачи там хорошие. Но само здание поликлиники… Зимой они действительно проветривают, открывая окна. Сама часто видела. И пациентов морозят, и сами болеют. Власти не хотят решать проблему детской поликлиники. Давно пора в другое здание переезжать», - считает Елена.

Проблему с санитарным состоянием поликлиники корреспонденту "Кавказского узла" подтвердила и Светлана.

«Мы-то ладно. Пришли, в очереди постояли два-три часа, понюхали эти флюиды подвальные и ушли. А каково врачам! Не удивительно, что у некоторых из них потом онкологию находят», - сказала женщина.

По словам Светланы, ее сын часто болеет и приходится ходить в поликлинику. «Оттуда иногда приходишь, одежда пахнет. В городе есть пустующие здания в нормальном состоянии. Неужели нельзя переместить туда детскую поликлинику, если уж не могут канализационные трубы в том доме заменить. Ну, это же не дорого для государства и не трудно», - сказала Светлана.

Руководство поликлиники отказалось комментировать ситуацию. Одна из врачей на условиях анонимности рассказала, что недавно в здании был проведен косметический ремонт, однако о состоянии систем канализации и вентиляции она рассказывать отказалась.

В администрации района корреспонденту "Кавказского узла" предложили обратиться за комментариями в региональный комитет здравоохранения, так как районным властям «сказать по этой проблеме ничего».

Отвечая на запрос "Кавказского узла", сотрудница пресс-службы аппарата губернатора Волгоградской области Ганна Шарапова сообщила, что «по информации медицинской организации, детская поликлиника находится на первом этаже многоквартирного жилого дома, коммуникации, проходящие в полуподвальном помещении, не относятся к собственности ЦРБ". "В управляющую компанию неоднократно направлялась заявка на прочистку или замену коммуникаций", - сообщила Шарапова.

Сославшись на данные профильного областного комитета, она также сообщила, что коммунальные платежи районная больница направляет «в полном объёме и без задержек». В поликлинике в 2019 году был выполнен косметический ремонт, работа учреждения обеспечивается на необходимом уровне, в помещении располагается действующая система вентиляции, проводится ежедневная уборка и обеззараживание помещений, регулярно выполняется дезинсекция. «Руководством учреждения подготовлены акты осмотра прилегающих к поликлинике коммуникаций и направлены в адрес администрации района, города и районной прокуратуры. По информации главы района, ситуация находится на контроле, принимаются меры по устранению сложившейся ситуации», - сообщили в пресс-службе аппарата губернатора.

Юрист Сергей Иващенко, ознакомившись с ситуацией, сложившейся в детской поликлиники города Котово, заявил «о признаках нарушений» требований СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность". Юрист отметил, что особое значение эти требования имеют для детских поликлиник.

«Что мы видим в описании условий работы котовской детской поликлиники? Это, прежде всего, проблемы с вентиляцией. Требованиям к вентиляции в указанном мною СанПиНе посвящена вся шестая глава», - сказал Сергей Иващенко корреспонденту "Кавказского узла".

Санитарно-эпидемиологические требования предусматривают наличие в поликлинике систем вентиляции и кондиционирования воздуха, которые должны обеспечивать нормируемые параметры микроклимата и воздушной среды помещений, отметил Иващенко. Здание поликлиники, по словам юриста, должно быть оборудовано системами приточно-вытяжной вентиляции с механическим или естественным побуждением. Если поликлиника размещена в жилом здании, как в случае с котовской детской поликлиникой, система вентиляции ее помещений «должна быть отдельной от вентиляции жилого дома».

«Эксплуатацию паспортизированной системы механической приточно-вытяжной вентиляции осуществляет ответственное лицо поликлиники или специализированная организация. Один раз в год проводится проверка эффективности работы, текущие ремонты, а также очистка и дезинфекция систем механической приточно-вытяжной вентиляции и кондиционирования. Если, как говорят очевидцы, вентиляции вообще нет в детской поликлинике Котово, то как она вообще допущена к работе?» - задается вопросом юрист.

Иващенко, сославшись на пункт 6.8. указанного СанПиНа, отметил, что классы чистоты, допустимые уровни бактериальной обсемененности воздушной среды, допустимая температура и рекомендуемые кратности воздухообмена помещений проблемной поликлиники «четко и подробно описаны в приложении 3 этого СанПиНа». СанПиН (пункт 1.7) утверждает, что надзор за выполнением перечисленных юристом Иващенко санитарных правил должен проводиться как органами государственного санитарно-эпидемиологического надзора, так и руководством поликлиники. Руководство же поликлиники обязано обеспечивать оптимальные условия для осуществления лечебно-диагностического процесса, соблюдения санитарно-противоэпидемического режима, а также труда медицинского персонала. «Так, согласно пункту 15.2.этого СанПиНа, на рабочих местах медицинского и другого персонала должно быть обеспечено соблюдение соответствующих гигиенических нормативов (параметры микроклимата, уровни освещенности, ионизирующих и неионизирующих излучений, чистоты воздуха рабочей зоны, а также шума, ультразвука, вибрации, электромагнитных полей, ультрафиолетового, лазерного излучения). Как видим, в котовской детской поликлинике, как минимум, по чистоте воздуха и параметрам микроклимата требования СанПиНа нарушены самым грубым образом», - заявил Сергей Иващенко.

По мнению Иващенко, родители детей, посещающих эту поликлинику, и медицинские работники, которые в ней работают, могут обратиться за защитой своих прав по обеспечению их санитарно-эпидемиологического благополучия в региональное Управление Роспотребнадзора и в прокуратуру.

Отвечая на вопрос, может ли при таких условиях работать детская поликлиника, Сергей Иващенко пояснил, что подобный вопрос должны решать сотрудники надзорных и контролирующих органов – Роспотребнадзора и регионального комитета здравоохранения.

Ранее "Кавказский узел" писал, что жители Котово в марте жаловались на условия в местной больнице, где имеются проблемы с отоплением, инвентарь изношен, а в одном из отделений нет душа. Облздрав заявил, что часть инвентаря в больнице заменена, планируется проведение капитального ремонта.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.