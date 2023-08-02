Случай заражения лихорадкой Западного Нила зафиксирован в Волгограде

02 августа 2023, 08:56

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Лихорадка Западного Нила выявлена у жителя Волгограда, сообщил Роспотребнадзор по региону.

Как писал "Кавказский узел", случаи заражения лихорадкой Западного Нила были зафиксированы в Волгоградской области в июле 2022 года и в августе 2021-го.

Случай заболевания лихорадкой Западного Нила зарегистрирован у жителя города Волгограда, сообщается сегодня на сайте Роспотребнадзор по региону.

Лихорадка Западного Нила - это острое вирусное заболевание, которое передается комарами. Протекает с высыпаниями на коже, воспалением мозговых оболочек. Впервые лихорадка Западного Нила в Волгоградской области была зарегистрирована в 1999 году. Тогда пострадали более 300 человек, из которых 30 скончались, пишет "Интерфакс".

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