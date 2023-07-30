Жители трех городов Северной Осетии пожаловались на затянувшийся ремонт канализации

30 июля 2023, 09:37

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Во Владикавказе, Беслане и Алагире местные жители жалуются на затянувшиеся работы по реконструкции коммунальной системы, заявил глава правительства Северной Осетии Борис Джанаев. Он потребовал ускорить эти работы, а также поручил завершить ремонт школ к началу учебного года.

Премьер-министр Северной Осетии Борис Джанаев поручил министру ЖКХ, топлива и энергетики республики Майрану Тамаеву ускорить ремонтные работы в сфере ЖКХ.

Джанаев провел совещание, в котором приняли участие Тамаев, сотрудники администрации Владикавказа, министерства культуры Северной Осетии, и другие чиновники и госслужащие, передал 29 июля информационный сайт "Основа".

Премьер указал министру ЖКХ на низкие темпы работ по реконструкции хозфекального коллектора во Владикавказе, в том числе – на территории парка культуры и отдыха имени Хетагурова.

"Жители республики и туристы хотят отдыхать в парке, а не испытывать при этом массу неудобств из-за перекопанных траншей. Надо уважать наших граждан и гостей. Задача – максимально комфортно и оперативно провести здесь все работы", – сказал Джанаев.

От жителей Беслана и Алагира, где проводится реконструкция коммунальной системы, также поступают жалобы, добавил он. "Установите баннеры с информацией об объектах, сроках окончания работ – чтобы люди понимали, сколько еще эти неудобства будут продолжаться. Наведите порядок в работе и организуйте ее так, чтобы наши жители не испытывали дискомфорт", – потребовал он.

В рамках госпрограммы по переселению из ветхого и аварийного жилья в текущем году планируется расселить жильцов нескольких ветхих домов во Владикавказе, а также Дигорском, Моздокском и Правобережном районах. Джанаев потребовали от Тамаева взять эту работу на личный контроль, сказано в публикации.

Глава правительства Северной Осетии также обратил внимание, что планируется провести капитальный ремонт Моздокской музыкальной школы, домов культуры сел Виноградное и Комарово Моздокского района, села Камбилеевское Пригородного района. Он отметил, что министерство строительства и архитектуры республики совместно с Минобрнауки Северной Осетии должно обеспечить завершение ремонта школ к началу учебного года, сообщил 29 июля "15-й регион".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.