26 июля 2023, 11:57
Ростовский судья Бондаренко отправлен в СИЗО
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.
Бывший председатель Железнодорожного районного суда Ростова-на-Дону Георгий Бондаренко, подозреваемый по делу о взятках, отправлен в СИЗО на два месяца.
Как писал "Кавказский узел", в мае стало известно, что председатель СКР Александр Бастрыкин попросил Высшую квалификационную коллегию судей (ВККС) России дать согласие на возбуждение уголовных дел в отношении бывшего председателя Ростовского облсуда Елены Золотарёвой, её заместителя Татьяны Юровой и председателя Железнодорожного райсуда Ростова-на-Дону Георгия Бондаренко. Коллегия судей удовлетворила эту просьбу. Бондаренко был лишен полномочий и должности.
Георгия Бондаренко этапировали в Москву. Там Басманный районный суд 25 июля избрал ему меру пресечения. Бондаренко отправлен в СИЗО на два месяца, пишет сегодня Donday.ru.
Напомним, трое ростовских судей были заподозрены в получении крупных взяток. Дело в отношении Елены Золотаревой и Татьяны Юровой предполагалось возбудить по статьям о получении взяток в крупном и особо крупном размерах. Юрова при этом подозревается, как и Георгий Бондаренко, в посредничестве во взяточничестве. 18 июля стало известно, что Басманный райсуд Москвы отправил под стражу на два месяца Елену Золотареву и Татьяну Юрову.
Уголовное преследование ростовских судей не приведет к массовому пересмотру вынесенных ими приговоров, однако осужденные могут оспорить их в квалификационной коллегии судей, указали опрошенные "Кавказским узлом" юристы.
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Автор: "Кавказский узел"