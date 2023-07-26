Ростовский судья Бондаренко отправлен в СИЗО

26 июля 2023, 11:57

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Бывший председатель Железнодорожного районного суда Ростова-на-Дону Георгий Бондаренко, подозреваемый по делу о взятках, отправлен в СИЗО на два месяца.

Как писал "Кавказский узел", в мае стало известно, что председатель СКР Александр Бастрыкин попросил Высшую квалификационную коллегию судей (ВККС) России дать согласие на возбуждение уголовных дел в отношении бывшего председателя Ростовского облсуда Елены Золотарёвой, её заместителя Татьяны Юровой и председателя Железнодорожного райсуда Ростова-на-Дону Георгия Бондаренко. Коллегия судей удовлетворила эту просьбу. Бондаренко был лишен полномочий и должности.

Георгия Бондаренко этапировали в Москву. Там Басманный районный суд 25 июля избрал ему меру пресечения. Бондаренко отправлен в СИЗО на два месяца, пишет сегодня Donday.ru.

Напомним, трое ростовских судей были заподозрены в получении крупных взяток. Дело в отношении Елены Золотаревой и Татьяны Юровой предполагалось возбудить по статьям о получении взяток в крупном и особо крупном размерах. Юрова при этом подозревается, как и Георгий Бондаренко, в посредничестве во взяточничестве. 18 июля стало известно, что Басманный райсуд Москвы отправил под стражу на два месяца Елену Золотареву и Татьяну Юрову.