Ростовский судья Бондаренко досрочно лишен полномочий

22 июля 2023, 13:03

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Коллегия судей Ростовской области лишила полномочий и должности председателя суда Георгия Бондаренко, подозреваемого по делу о коррупции в судах.

Как писал "Кавказский узел", в мае стало известно, что председатель СКР Александр Бастрыкин попросил Высшую квалификационную коллегию судей (ВККС) России дать согласие на возбуждение уголовных дел в отношении бывшего председателя Ростовского облсуда Елены Золотарёвой, её заместителя Татьяны Юровой и председателя Железнодорожного райсуда Ростова-на-Дону Георгия Бондаренко. Коллегия судей удовлетворила эту просьбу.

Трое ростовских судей заподозрены в получении крупных взяток. Дело в отношении Елены Золотаревой и Татьяны Юровой предполагалось возбудить по статьям о получении взяток в крупном и особо крупном размерах. Юрова при этом подозревается, как и Георгий Бондаренко, в посредничестве во взяточничестве.

Георгий Бондаренко досрочно лишен полномочий и поста председателя Железнодорожного райсуда Ростова-на-Дону, сообщила Квалификационная коллегия судей Ростовской области, на публикацию которой сегодня обратило внимание Donnews.ru.

Решение было принято коллегией судей на заседании 21 июля, говорится в публикации на сайте коллегии. "Квалификационная коллегия судей удовлетворила обращение Совета судей Ростовской области о привлечении председателя Железнодорожного районного суда г. Ростова-на-Дону Бондаренко Георгия Григорьевича к дисциплинарной ответственности: признала в его действиях наличие дисциплинарного проступка, за совершение которого наложила дисциплинарное взыскание в виде досрочного прекращения полномочий судьи, председателя Железнодорожного районного суда г. Ростова-на-Дону с лишением его пятого квалификационного класса судьи", - говорится в пресс-релизе.

Напомним, 4 апреля стало известно, что председатель Ростовского облсуда Елена Золотарева помещена под домашний арест и подала в Верховный суд заявление об отставке. У нее, а также у Татьяны Юровой прошли обыски. 13 июля ВККС решила прекратить добровольную отставку Золотаревой и лишила ее льгот.

18 июля стало известно, что Басманный райсуд Москвы по ходатайству следствия отправил под стражу на два месяца Елену Золотареву и Татьяну Юрову.

Уголовное преследование ростовских судей не приведет к массовому пересмотру вынесенных ими приговоров, однако осужденные могут оспорить их в квалификационной коллегии судей, указали опрошенные "Кавказским узлом" юристы.

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