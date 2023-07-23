Грузинские аналитики обвинили власти в отсутствии прогресса в сотрудничестве с НАТО

23 июля 2023, 22:30

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Власти Грузии перекладывают ответственность за отсутствие прогресса в сотрудничестве с НАТО на североатлантический альянс, при этом сокращая военный бюджет, не уделяя внимания углублению сотрудничества с НАТО и усиливая антизападную риторику, считают опрошенные "Кавказским узлом" грузинские аналитики.

Как писал "Кавказский узел", более 25 лет в числе приоритетов внешней политики Грузии является сближение с НАТО. Членство в альянсе позволит Грузии чувствовать себя более защищенной и стабилизировать отношения с Россией, считают политологи. Власти Грузии на фоне военной операции России на Украине выбрали тактику пассивной политики, чтобы не раздражать Россию. Вопрос интеграции Грузии в НАТО напрямую зависит от выполнения властями страны разработанных условий Евросоюза. В североатлантический альянс входят демократические страны и для включения в него важно не только соответствие в сфере безопасности и обороны, считают грузинские эксперты. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в июле 2022 года указал на необходимость проведения реформ в Грузии для членства в альянсе.

Принятие решения о предоставлении Грузии плана действий по членству в НАТО ожидалось в 2008 году, но оно так и не было принято. Страна участвует в миротворческих операциях, в рамках сотрудничества с альянсом проводятся учения с грузинскими военнослужащими. В сентябре 2019 года бывший генсек Североатлантического альянса Андерс Фог Расмуссен предложил Грузии вступить в НАТО таким образом, чтобы пятая статья о коллективной безопасности устава блока не распространялась на Абхазию и Южную Осетию.

Правящая партия сосредоточилась на внутриполитических вопросах, отложив вопрос присоединения к НАТО, считает аналитик "Грузинского фонда стратегических и международных исследований" Каха Гоголашвили.

"Сейчас власти страны интересуют выборы 2024 года. Правящая партия "Грузинская мечта – Демократическое движение" больше не говорит об углублении сотрудничества с НАТО, но и не отзывает свою заявку. Грузия всегда принимает участие в военных учениях НАТО, но в учениях, проведенных полтора месяца назад, Грузия не приняла участие. Это - плохой сигнал и прецедент. Причина осталась загадкой", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, из происходящего можно сделать вывод, что власти "очень боятся" отрицательной реакции официальной Москвы, в связи с чем стараются много не говорить об интеграции в НАТО. При этом Россия старается напрямую руководить пропагандой в Грузии, и среди населения страны есть люди, которые недостаточно информированы и склоняются к прорусским позициям. Однако большинство граждан Грузии поддерживает членство в НАТО. "Примерно 80% населения поддерживает членство Грузии в НАТО - такого показателя нет ни в одной стране, которые за последние десятилетия вступили в НАТО", - сказал Гоголашвили.

По его мнению, на власти страны оказывается давление извне, чтобы Грузия, с учетом интересов России, отказалась от идеи вступления в НАТО. Такой вывод можно сделать из действий правительства, считает Гоголашвили.

На последнем саммите НАТО Грузия не была представлена на высшем уровне, а только на уровне главы министерства иностранных дел, подчеркнул один из руководителей "Грузинского центра стратегического анализа" Валерий Чечелашвили. "По итогу саммита позиция НАТО осталась неизменной – остается в силе решение Бухарестского саммита о том, что Грузия станет членом НАТО, сохраняется необходимость плана действий по членству для Грузии и повторяется то, что Грузия очень серьезный весомый партнер НАТО. Само по себе, исходя из сегодняшних реалий, это неплохо", - сказал Чечелашвили корреспонденту "Кавказского узла".

Грузия должна добиться прогресса в реформах, включая ключевые демократические реформы, говорится в коммюнике, опубликованном лидерами стран-членов НАТО. "Мы сохраняем приверженность в полной мере использовать возможности Комиссии НАТО-Грузия и Годовой национальной программы для углубления политического диалога и сотрудничества с Грузией. Мы вновь подтверждаем решение, принятое на встрече в верхах в Бухаресте в 2008 году, что Грузия станет членом НАТО и план действий по подготовке к членству является неотъемлемой частью этого процесса. <...> Чтобы продвинуться по пути своих устремлений, Грузия должна добиться прогресса в проведении реформ, включая ключевые демократические реформы", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте НАТО 11 июля.

Чечелашвили отметил, что власти страны перекладывают ответственность на НАТО за отсутствие интеграции в североатлантический альянс и в Евросоюз. В частности, власти указывают, что предпринимают все зависящие от них, но это не оценивается должным образом. ""Грузинская мечта" перекладывает ответственность не только на НАТО и Евросоюз, но пытается переложить ее и на оппозицию, и даже на гражданский сектор, обвиняя их в том, что они действуют против грузинских интересов. Эти аргументы очень несерьезные. Все рычаги воздействия на ситуацию находятся в руках правительства - посольства, финансовые ресурсы и делегации", - сказал он.

По его словам, подобные заявления, адресованные жителям Грузии, показывают, что правительство подписывается в собственном бессилии и не может донести свою правоту до европейских и натовских партнеров.

Кроме того, происходящее связано с тем, что в грузинском обществе весьма сильные настроения в вопросе присоединения страны к НАТО и ЕС. Последние годы поддержка населения находится на примерно одинаково высоком уровне. Последний социологический опрос выявил увеличение количества сторонников и противников интеграции. Однако эти изменения находятся в пределах тех 3%, которые указаны в качестве технических погрешностей, указал Чечелашвили.

73% жителей Грузии отметили что цель вступления Грузии в НАТО "приемлема", 13% респондентов назвали эту цель неприемлемой, еще 13% отметили, что не знают, как ответить на вопрос, следует из итогов исследования NDI, проведенного CRRC Georgia. Вступление Грузии в ЕС поддержали 82% участников опроса. При этом 35% считают, что правительство Грузии делает недостаточно для вступления страны в Евросоюз, 18% – ничего не делает, а 28% считают, что правительство делает все необходимое, следует из результатов исследования. В ходе опроса были проведены интервью с 1032 респондентами, сообщило 3 мая издание "Новости Грузия".

Руководитель исследований неправительственной организации "Гражданская идея" Георгий Шаишмелашвили также считает, что власти Грузии искусственно замедляют движение на пути к вступлению в НАТО. Результат этих действий отражен в коммюнике НАТО, в том, что премьер-министр не был представлен на саммите. Причиной этого стало то, что требуется трансформация вооруженных сил и повышение качества демократии государства. По его словам, процесс интеграции в НАТО стал пробуксовывать с 2018 – 2019 года. Он отметил, что сохранены форматы "существенный пакет мер НАТО-Грузия", "ежегодный план действий". Но развития нет. "После Варшавского саммита в 2016 году эта динамика сократилась", - сказал он.

По его словам, население страны сохраняет высокий интерес к членству в НАТО, но жители Грузии видят пассивность властей по этому вопросу, в результате часть населения окончательно не определилась в вопросе своего отношения к членству страны в НАТО. Шаишмелашвили подчеркнул, что власти должны объяснять, что означает интеграция в НАТО – проведение реформ, развитие демократии, усиление вооруженных сил. Но при этом в Грузии происходит сокращение расходов на вооруженные силы.

"Расходы на вооруженные силы составили меньше 2% от ВВП. По стандартам НАТО, страна - не член НАТО должна тратить больше 2%. НАТО должно видеть, что Грузия тот партнер, за которого может взять ответственность. Мы должны быть дополнительной силой, а не головой болью", - сказал Шаишмелашвили.

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