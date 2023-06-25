Баку предложил Красному Кресту использовать дорогу из Агдама в Степанакерт

25 июня 2023, 07:31

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Баку готов возобновить пропуск по Лачинскому коридору транспортных средств Международного комитета Красного Креста для перевозки жителей Нагорного Карабаха, нуждающихся в медицинское помощи, и медикаментов. Кроме того, Азербайджан предложила также использовать с этой целью дорогу из Агдама в Степанакерт, заявил министр иностранных дел Джейхун Байрамов.

Как писал "Кавказский узел", инфоштаб правительства Нагорного Карабаха 15 июня заявил, что Азербайджан запретил все гуманитарные пассажирские и грузовые перевозки по Лачинскому коридору. МИД непризнанной республики призвал мировое сообщество воздействовать на Азербайджан. Власти призвали жителей Нагорного Карабаха к жесткой экономии. 23 июня инфоштаб правительства Нагорного Карабаха сообщил, что азербайджанские силовики установили бетонные блоки на мосту через реку Хакари в Лачинском коридоре.

Лачинский коридор был заблокирован с 12 декабря 2022 года азербайджанскими пикетчиками, которые требовали от российских миротворцев доступа к месторождениям "Гызылбулаг" и "Демирли" для мониторинга. Пикетчики пропускали машины миротворцев и МККК. 28 апреля, на 138-е сутки блокады, активисты приостановили акцию, после этого дорогу взяли под контроль азербайджанские силовики. 23 апреля на въезде в Лачинский коридор был установлен азербайджанский пограничный пункт пропуска. После этого МККК на несколько недель приостановил перевозку пациентов из Степанакерта в медцентры Армении и доставку гуманитарных грузов в Нагорный Карабах. Степанакерт считает новый пункт пропуска составной частью блокады Нагорного Карабаха, говорится в справке "Кавказского узла" "Как проехать новый КПП "Лачин" в Карабахе".

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов 24 июня принял руководителя азербайджанского представительства Международного Комитета Красного Креста Драгану Кожич, сообщила пресс-служба азербайджанского МИД.

"В ходе встречи обсуждались вопросы сотрудничества между МККК и Азербайджаном, ситуация вокруг Лачинской дороги", - говорится в релизе. Также, отметила пресс-служба, обсуждалась ситуация в Ханкенди (Степанакерте).

«В связи с ситуацией, сложившейся вокруг работы Лачинского пограничного пропускного пункта», Байрамов отметил, что после его открытия были созданы «соответствующие условия для прозрачного, безопасного и упорядоченного перехода армянских жителей в обоих направлениях на ежедневной основе».

С 23 апреля был обеспечен переход через пункт сотен армянских жителей, подчеркнул азербайджанский министр. Однако, говорится в сообщении, обстрел погранпункта 15 июня с территории Армении создал угрозы для пункта пограничного перехода «Лачин» и безопасного перехода через него.

Армянские военные обстреляли 15 июня пункт пропуска "Лачин", в результате чего был ранен азербайджанский пограничник, сообщила госпогранслужба Азербайджана.

Как сообщил Байрамов, азербайджанская сторона «в настоящее время принимает соответствующие меры с целью расследования этого нападения Армении, которое стало препятствием для безопасного перехода через пограничный пункт».

В то же время министр подчеркнул, что Баку должен получить соответствующие гарантии того, что «подобные провокации со стороны Армении не повторятся в будущем».

Наряду с принятием необходимых мер, азербайджанская сторона выразила готовность посредством МККК предоставить армянским жителям возможность пересечения пограничного пункта "в медицинских целях и снабжения их необходимыми медицинскими принадлежностями".

«Что касается других потребностей снабжения армянских жителей, то в текущей ситуации азербайджанская сторона указала на возможности оказания помощи посредством МККК, используя дорогу Агдам-Ханкенди», - далее подчеркивается в пресс-релизе МИД Азербайджана.

22 февраля суд в Гааге обязал Азербайджан обеспечить движение по Лачинскому коридору. 13 апреля омбудсмен Нагорного Карабаха Гегам Степанян призвал международное сообщество защитить права карабахцев, подчеркнув, что решение Международного суда ООН о деблокаде Лачинского коридора игнорируется азербайджанскими властями.

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