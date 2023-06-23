Защита в кассационной жалобе назвала Добриева жертвой оговора

23 июня 2023, 07:57

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Приговор жителю Ингушетии Або Добриеву, осужденному на пожизненное лишение свободы, основан на показаниях оговорившего его свидетеля и не подтверждается другими доказательствами, указала защита в кассационной жалобе. Добриев выразил надежду на отмену приговора, рассказала его мать.

Как писал "Кавказский узел", 3 апреля 2019 года Або Добриев был задержан в своей квартире. Сначала он был заподозрен в нападении на силовиков во время митинга в марте 2019 года в Магасе, но через несколько дней эти подозрения с Добриева сняли и возбудили другое дело – об организации преступного сообщества в 2012-2013 годах. 1 октября 2021 года Добриев был приговорен к пожизненному заключению. Суд признал его виновным в убийстве сотрудника МЧС, трех полицейских и покушении на солдат внутренних войск в Ингушетии и Северной Осетии. Суд, приговаривая Або Добриева к пожизненному сроку, сослался на показания свидетелей, которые от них отказались, а свидетели заявили, что давали показания под давлением, отметили адвокаты в апелляционной жалобе.

Адвокат Добриева указывал, что все обвинение строится на показаниях Тимура Орцханова, который обвинялся в серии нападений на силовиков в 2010-2012 годах. 14 марта 2019 года Орцханов был депортирован из Германии в Россию вместе с женой и детьми. Добриев настаивал на своей невиновности и утверждал, что вообще не был знаком с Орцхановым.

Защита в жалобе указала на нарушения, допущенные судом

Кассационная жалоба на приговор Або Добриеву направлена в судебную коллегию по делам военнослужащих Верховного суда России через Южный окружной военный суд, сообщила корреспонденту «Кавказского узла» адвокат Людмила Толстоногова. Она также перечислила статьи, по которым был осужден ее подзащитный: ст. 210 ч.2 УК РФ (участие в преступном сообществе), ст. 209 ч.2 УК РФ (бандитизм), ст. 105 ч.2 п.п. «б», «з» УК РФ (убийство), три эпизода ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа), ст. 222 ч.3 УК РФ (незаконный оборот оружия и боеприпасов).

Приговор был обжалован защитой в апелляционном военном суде, в результате апелляционным определением в ноябре 2022 года приговор был изменен, но незначительно, сообщила адвокат. «Судебная коллегия исключила из приговора указание об осуждении Добриева за незаконное приобретение огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывных устройств. В остальном приговор был оставлен без изменения, а апелляционные жалобы без удовлетворения», - рассказала Людмила Толстоногова.

Она подчеркнула, что столь суровый приговор, как пожизненное заключение, в данном случае основан лишь на показаниях одного человека, дело которого выделено в отдельное производство, и показания которого противоречат исследованным судом материалам дела и "свидетельствуют о явном оговоре".

В соответствии с УПК РФ обвинительный приговор выносится лишь при условии, что в ходе судебного разбирательства виновность подсудимого в совершении преступлений подтверждена совокупностью исследованных доказательств, при этом все сомнения толкуются в пользу обвиняемого, говорится в кассационной жалобе, копия которой имеется в распоряжении "Кавказского узла".

Основаниями для отмены или изменения приговора при рассмотрении уголовного дела в кассационном порядке являются существенные нарушения уголовного или уголовно-процессуального законов, повлиявшие на исход дела. «А таких нарушений при рассмотрении уголовного дела в отношении Або Добриева – предостаточно», - сказала адвокат.

В частности, нарушив правила проверки и оценки доказательств, суд необоснованно признал Добриева виновным в убийстве сотрудника МЧС Ингушетии Евлоева, считает защита. "Обстоятельства участия Добриева в совершении данного преступления суд установил на основании показаний одного лишь Тимура Орцханова. Так как иные перечисленные в приговоре доказательства - показания супруги убитого, сотрудников МЧС Ингушетии, судмедэксперта, и других свидетелей - лишь подтверждают факт насильственной смерти Евлоева, не уличая в причастности к этому преступлению Добриева", - рассказала адвокат.

По ее словам, показания Орцханова противоречат исследованным судом доказательствам, в том числе протоколам осмотра места происшествия, предметов, заключениям экспертиз, показаниям свидетелей. В частности, при проверке его показаний на месте убийства, он привел следственную группу на другое место на улице Почтовая, которое расположено в полутора километрах от места убийства на улице Южная, а также неверно назвал оружие и цвет автомобилей нападавшего и потерпевшего.

Иные перечисленные в приговоре доказательства также не уличают Добриева в причастности к смерти Евлоева, подчеркнула адвокат. "Указанные противоречия являются существенными, неустранимыми, поскольку они относятся к обстоятельствам, которые в силу ст.73 УПК РФ ["Обстоятельства, подлежащие доказыванию"] подлежат обязательному доказыванию", - сказала она.

По словам адвоката, Або Добриев категорически отрицает свою причастность к убийству Евлоева. На суде, когда рассматривали этот эпизод из уголовного дела, адвокат Шарип Тепсаев просил суд обратить внимание, что Евлоев является родным дядей жены Добриева. "Тот, кто знаком с вайнахскими обычаями, знает, что Добриев, как зять Евлоевых, никогда бы не мог стрелять в родного дядю своей жены даже под страхом смерти", – пояснил в суде Тепсаев, однако суд проигнорировал это замечание защиты.

Принимая во внимание показания Тимура Орцханова, суд не дал оценки приговору Верховного суда Северной Осетии от 5 октября 2020 года, которым Орцханов осужден по ряду статей УК РФ. "В связи с заключением досудебного соглашения о сотрудничестве со следствием, уголовное дело было рассмотрено судом […] в особом порядке без проведения судебного разбирательства, без проведения исследования и оценки собранных по делу доказательств. В общем порядке за пять из вменяемых Тимуру О. преступлений могло быть назначено пожизненное лишение свободы, что исключено при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве со следствием. Поскольку заключение досудебного соглашения при сообщении сведений только относительно себя исключается, необходимо назвать иных лиц, причастных к преступлению, изобличить их (ч.5 ст.317.4 УПК РФ). Именно это обстоятельство и является основанием не только самооговора, но и оговора иных лиц", - говорится в кассационной жалобе. Таким лицом в деле Тимура Орцханова и стал Або Добриев, указала защита, посчитав, что приговор в этой части является незаконным и необоснованным.

Участие Добриева в обстреле патрульной машины в Насыр-Корте, при котором 4 августа 2011 года погибли сотрудники ДПС Картоев, Измайлов и Чахкиев, суд установил на основании показаний Адама Д. которого уличил в совершении преступления все тот же Тимур Орцханов, говорится в кассационной жалобе.

Адвокат указывает на то, что в судебном заседании Адам Д. под страхом расторжения с ним досудебного соглашения о сотрудничестве признался в том, что оговорил Добриева и указал, что участника нападения он видел всего один раз в течение двух часов, его звали Иса, и это точно был не Добриев. Орцханов же в этом нападении участия не принимал и очевидцем преступления не был. О том, что случилось поздно ночью в Насыр-Корте ему якобы рассказал Добриев. Добриев категорически отрицает не только участие в этом преступлении, но и сам факт знакомства с Орцхановым. К тому же Адам Д, заявил, что нападение на сотрудников ГИБДД в Насыр-Корте готовил Тимур Орцханов, указано в жалобе.

Вина Або Добриева в подрыве полицейской машины в июле 2012 года у села Экажево, во время которого получили ранения полицейские Толдиев и Хамхоев, также установлена судом на основании показаний Тимура Орцханова. При этом, как указала адвокат, Орцханов каждый раз давал разные показания о составе группы, а в суде заявил, что один из людей, которого он назвал трижды, вообще не участвовал в нападении. Это, по мнению защиты Добриева, явно указывает на ложь и ставит под сомнение все показания Орцханова. При этом показания Орцханова о составе группы, в том числе участии в ней Добриева, противоречат показаниям еще одного члена банды Юнуса Д., а также показаниям многочисленных свидетелей.

"Тимур О. и Юнус Д. являются соучастниками, но дают различные показания об одном и том же событии и лицах, участвующих в нем. Показания каждого из них являются противоречивыми на разных стадиях уголовного процесса и имеют противоречия между собой, что вызывает неустранимые сомнения в их достоверности", - говорится в кассационной жалобе.

Добриеву также инкриминировалось участие в нападении на машину с двумя военнослужащими, которое произошло 13 августа 2012 года в посёлке Майском в Северной Осетии. В результате один из военных погиб, а другой получил ранение. В приговоре приведен большой список показаний родственников убитого, свидетелей, экспертов, тех, кто готовил протокол осмотра трупа. Все они подтверждают свершившийся факт, при этом никто не свидетельствует о причастности Або Добриева к этому преступлению.

Защита отметила, что и в этом случае суд признал Добриева виновным на основании показаний Тимура Орцханова. Адвокат считает, что уголовное дело Або Добриева подлежит прекращению судом кассационной инстанции в связи с отсутствием составов вменяемых Добриеву преступлений.

Из кассационной жалобы следует, что суд необоснованно признал обстоятельством, отягчающим наказание Добриева, его особую активную роль в совершении убийства Евлоева и в посягательстве на жизнь сотрудников УГИБДД по РИ. Суд указал, что Добриев не только спланировал эти преступления, распределял роли и руководил действиями членов группы, а также непосредственно принимал в самом преступлении активное участие. «Однако в нарушение требований ст.307 УПК РФ суд не привел мотивов, подтверждающих вывод о его особо активной роли в совершении этих преступлений. В приговоре и апелляционном определении не указано, в каких именно действиях и в сравнении с кем суд усмотрел это обстоятельство, совокупностью каких доказательств это обстоятельство подтверждается", - говорится в жалобе.

Защита попросила Верховный суд России прекратить уголовное дело Добриева, освободить его из места лишения свободы и признать за Добриевым право на реабилитацию.

Адвокаты и правозащитница сочли предвзятой позицию судей

Решение суда о пожизненном лишении свободы Або Добриева вызвало шок, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" адвокат подсудимого Оксана Зайцева. "Мы понимали, что оправдательного приговора не будет, но чтобы к пожизненному… К этому никто готов не был. Для меня этот приговор - моя личная трагедия", - сказала она корреспонденту «Кавказского узла».

По ее словам, защите было очень трудно работать. «Практически все наши ходатайства суд отклонял. Несколько раз мы обращались к суду с требованием предоставить нам право допросить фигурантов этого уголовного дела. Суд нам это право не предоставил. Во время проведения очной ставки, на которой обязательно присутствовал следователь, адвокатам не разрешали задавать никакие вопросы», - рассказала Оксана Зайцева.

Або Добриев приходил на каждое судебное заседание со своими заметками. "Выдержанный, спокойный, держался очень достойно. Або грамотно отвечал на все вопросы суда, при этом ссылаясь на статьи Уголовного кодекса", -сказала она.

"Я была в Ростове, когда шел суд над Або Добриевым. Побывала на двух заседаниях, и было понятно, что ни о какой состязательности не может быть и речи. А потом я получила разрешение на свидание в Або Добриевым. Удивительно чистый и светлый человек. Мы до этого не были знакомы, но через пять минут мне казалось, что знаю Або много лет. В разговоре со мной он четко все разложил по полочкам, Або прекрасно понимал, почему Тимур О. его оговаривает. «Он пытается спасти себя, оговаривая меня», - сказал он, и стал рассказывать, насколько несостоятельны показания этого человека, которые не выдерживают никакой критики. В какой-то момент я себя поймала на мысли, что наш разговор скорее был разговором двух юристов, адвокатов, но никак не адвоката и подсудимого – так хорошо Або знал Уголовный кодекс", - рассказала адвокат Фатима Урусова.

Глава комитета "Гражданское содействие"* Светлана Ганнушкина* вспомнила недавний разговор с судьей, который на ее вопрос, почему он не вынес оправдательный приговор по какому-то незначительному делу, ответил: «Не мог. На меня давит мое начальство, руководство».

По данным правозащитницы сейчас в России оправдательных приговоров 0,1% на тысячу. Она рассказала, что, когда президентом был Дмитрий Медведев, на Совете по правам человека доктор юридических наук, профессор Тамара Морщакова сообщила, что в России очень мало оправдательных приговоров, тогда было 0,4% на тысячу. "Когда она назвала эту цифру, то Медведев стал возражать, но потом согласился и решил нам объяснить, почему так происходит. «Вы поймите, - сказал он, - даже если исключить коррупцию, то судье все равно трудно вынести оправдательный приговор, потому что, если он это сделает, то таким приговором он противопоставит себя прокуратуре и следствию, с которыми он связан профессионально, психологически, и, если хотите, корпоративно». Это точная цитата . Стоит ли нам теперь говорить о независимых судах? […] Выходит, что судит нас не суд и не судьи, а судит корпорация в своих интересах. Вот и все", - сказала Светлана Ганнушкина корреспонденту "Кавказского узла".

Добриев выразил надежду на отмену приговора

Мать Або Добриева Марета рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что их семья, жена и дети Або часто получают от него письма. "Пишет, что условия содержания нормальные, если учитывать тот факт, что это колония, чувствует себя хорошо, отношения с сотрудниками колонии сложились нормальные. Несколько раз мы уже разговаривали с ним по телефону, голос бодрый, все нас успокаивает. Сказал, что получил кассационную жалобу, считает, что адвокат отметил самое главное, надеется, что будет какое-то положительное решение. Переживает за здоровье отца, просит, чтобы в письмах больше рассказывали, как растут дети, чем занимаются. Мы с его женой уже можем поехать к Або на длительное свидание", - рассказала Марета.

По ее словам, недавно к ней приходила женщина, чей муж также находится в той колонии, и рассказала, какие там условия и какое отношение персонала к заключенным. "Особо подчеркнула, что мусульманам разрешают молиться, читать Коран. Сказала, что жалоб от своего мужа она не слышала. И посоветовала всем нам набраться терпения и жить надеждой, что все наладится", - поделилась Марета.

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