Суд в Азербайджане арестовал двух армянских солдат

28 мая 2023, 09:48

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Армянские военнослужащие Харут Овакимян и Карен Казарян помещены судом под стражу по делу о подготовке диверсий, сообщила Генпрокуратура Азербайджана.

Как сообщал "Кавказский узел", 26 мая Азербайджан заявил о попытке перехода границы диверсионной группой и задержании двух армянских солдат. Минобороны Армении сообщило о розыске двух военнослужащих, которые пропали во время доставки продуктов на позиции сослуживцев. 27 мая прокуратура Азербайджана информировала, что армянские солдаты Харут Овакимян и Карен Казарян, задержанные около границы, подозреваются в терроризме и контрабанде оружия.

Армянские военнослужащие Харут Овакимян и Карен Казарян помещены судом под арест по делу, которое расследуется следственным управлением Генпрокуратуры Азербайджана, передало 27 мая агентство АПА со ссылкой на пресс-службу генеральной прокуратуры Азербайджана.

Напомним, по версии следствия, Овакимян и Казарян в составе диверсионной группы около 16.00 (15.00 мск) 26 мая попытались проникнуть на территорию Азербайджана. При этом у них было оружие. Следствие считает, что они планировали совершить действия, направленные на подрыв безопасности, а также убийства и готовили атаку на азербайджанских пограничников.

Овакимян и Казарян обвинены в контрабанде оружия и боеприпасов, терроризме, незаконном обороте оружия, разжигании межнациональной вражды и незаконном пересечении госграницы.

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