Осужденному уроженцу Дагестана ужесточили наказание по делу о терактах

19 мая 2023, 05:51

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Астраханский областной суд перевел на тюремный режим уроженца Дагестана Темирбулата Зубаирова, который отбывает 22-летний срок. Решение обосновывается склонностью заключенного к побегу.

Как писал "Кавказский узел", о задержании Темирбулата Зубаирова МВД Дагестана объявило в сентябре 2005 года. Силовики назвали доказанной его причастность к шести терактам и диверсиям, в том числе произошедшему 2 сентября того же года взрыву в Махачале. Также заявлялось, что 18 августа 2005 года Зубаиров вел видеосъемку взрыва автобуса с бойцами ставропольского ОМОНа.

18 августа 2005 года в Редукторном поселке произошел взрыв: бомбу привели в действие, когда по трассе Махачкала-Каспийск проезжал автобус со ставропольскими милиционерами, четверо из них были ранены. Поблизости силовики нашли еще одну бомбу, на которой было написано "Победа или Рай!". 2 сентября того же года при взрыве в Махачкале погиб один военный и трое гражданских, еще 10 человек получили ранения. Троим подозреваемым удалось скрыться после перестрелки с силовиками, в которой пострадали еще два человека, зафиксировано в дагестанской хронике террора на "Кавказском узле".

Зубаиров переведен из исправительной колонии №10 в Астрахани, где он отбывал наказание на строгом режиме, в тюрьму. На это решение 18 мая обратило внимание издание "Кавказ.Реалии"*.

Ужесточения режима для Темирбулата Зубаирова добился начальник колонии, который потребовал перевода заключенного в тюрьму на три года на основании данных о его профучете. С сентября 2022 года Зубаиров состоит на учете как "склонный к побегу", а с октября - как "лидер группировок отрицательной направленности".

Заключенный обжаловал решение, указав, что никаких попыток побега не предпринимал и состоять в группировках не мог, поскольку содержался в одиночной камере. Областной суд отверг доводы апелляционной жалобы Зубаирова и перевел его на самый строгий режим содержания.

Решение обосновывается тем, что осужденный "зарекомендовал себя с отрицательной стороны", не имеет поощрений за весь период, пока отбывает наказание, и был признан злостным нарушителем режима, следует из опубликованного на сайте Астраханского облсуда постановления от 11 мая.

Срок в колонии Темирбулат Зубаиров отбывает с 2007 года. Верховный суд Дагестана в 2006 признал его виновным в ряде тяжких преступлений, в том числе теракте и покушении на силовиков. Верховный суд России 20 августа 2007 года утвердил приговор, судебный акт опубликован на сайте Conventions.

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