Участники акции в Вене потребовали предоставить убежище выходцам из Чечни

16 мая 2023, 14:19

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Около 20 активистов провели в Вене акцию, во время которой потребовали от властей Австрии предоставить убежище жителям Чечни, уехавшим из республики из-за мобилизации, и не депортировать их в Россию.

Как сообщал "Кавказский узел", после начала российскими войсками 24 февраля 2022 года специальной военной операции (СВО) на Украине был зафиксирован резкий рост числа тех, кто покидает Чечню, переезжая как в страны СНГ, так и в дальнее зарубежье. Опрошенные "Кавказским узлом" аналитики ранее при этом отметили, что официальные цифры о числе выехавших из Чечни за рубеж занижены. Также они указали, что страх перед мобилизацией может быть не единственной причиной для отъезда жителей Чечни из республики.

Около 20 активистов провели в Вене пикет с требованием предоставить убежище жителям Чечни, которые покинули республику, чтобы избежать мобилизации. Акция была приурочена к международному дню сознательных отказчиков от военной службы, рассказала организатор акции, представитель самопровозглашенной республики Ичкерия в Австрии Роза Дунаева, которая является организатором акции.

"Мы считаем, что мобилизация в Чечне незаконна. Люди стараются уехать из республики, потому что их насильно, под угрозой фабрикации дел принуждают участвовать [в специальной военной операции]", – привели сегодня "Кавказ. Реалии"* слова Дунаевой.

"В Германии и Австрии много тех, кто эмигрировал. Мы выступили с требованием предоставить им международную защиту, не депортировать обратно в Россию", – добавила она.

Помимо австрийского представительства Ичкерии в акции участвовали представители местной партии "Links", а также активисты с Украины и из России. Акция прошла перед федеральной канцелярией Австрии и зданием ОБСЕ в Вене, уточнило издание.

Напомним, в рекрутинге жителей Чечни участвуют имамы и местные власти, в частности они призывали записываться на службу в силовые структуры, численность которых сократилась из-за отправки силовиков на Украину.

Глава республики Рамзан Кадыров регулярно отчитывается об отправке из Грозного бойцов в зону проведения специальной военной операции. В частности, об этом он сообщил 11 мая.

11 января Кадыров заявил, что в военной операции приняли участие более 21 тысячи бойцов из самой Чечни.

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