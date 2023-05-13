Доброволец из Грузии погиб на Украине

13 мая 2023, 02:57

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Ника Джикашвили из Грузии, участвовавший в боях против российских военных, погиб на Украине. Еще один доброволец тяжело ранен.

Как писал "Кавказский узел", 26 апреля стало известно о гибели на Украине 46-летнего добровольца из Казбегского района Зураба Одишвили. 6 мая его тело было доставлено в Тбилиси.

Доброволец из Грузии Ника Джикашвили погиб на Украине. По словам его сослуживцев, он погиб из-за взрыва, его тело пока не представляется возможным перевезти с линии фронта, пишет 12 мая "Мтавари Архи".

Еще один грузинский доброволец, чье имя не называется, ранен в ходе боевых действий, ему 24 года. Состояние его оценивает как тяжелое.

Джикашвили стал 44 грузинским добровольцем, погибшим в ходе боевых действий на Украине.

Отметим, в декабре 2022 года представители правящей партии "Грузинская мечта" напомнили отправляющимся на Украину добровольцам о том, что закон позволяет лишить их гражданства за службу в иностранных войсках. Власти хотят пресечь участие грузин в боях на Украине, видя в добровольцах политическую угрозу, указали тогда опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

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