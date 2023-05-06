06 мая 2023, 12:52

Тело погибшего на Украине добровольца доставлено в Грузию

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В Тбилиси доставлено тело погибшего на Украине добровольца Зураба Одишвили. Похоронить его планируется в Казбегском районе, сообщили родственники.

Как писал "Кавказский узел", 26 апреля стало известно о гибели на Украине 46-летнего добровольца из Казбегского района Зураба Одишвили.

Тело Зураба Одишвили сегодня было доставлено в Тбилиси. В аэропорту собрались гражданские активисты и политики с флагами Грузии и Украины и отдали дань уважения погибшему.

Родственники сообщили, что Одишвили будет похоронен в селе Сионе Казбегского района, передал телеканал "Формула", эфир которого посмотрел корреспондент "Кавказского узла".

Отметим, в декабре 2022 года представители правящей партии "Грузинская мечта" напомнили отправляющимся на Украину добровольцам о том, что закон позволяет лишить их гражданства за службу в иностранных войсках. Власти хотят пресечь участие грузин в боях на Украине, видя в добровольцах политическую угрозу, указали тогда опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

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Примечание:

"Уроженец Грузии погиб на Украине", "Жители Грузии выразили поддержку Украине", "Четверо бойцов "Грузинского легиона" заочно арестованы в Москве".

Автор: Галина Готуа источник: корреспондент "Кавказского узла"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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