Тело погибшего на Украине добровольца доставлено в Грузию

06 мая 2023, 12:52

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В Тбилиси доставлено тело погибшего на Украине добровольца Зураба Одишвили. Похоронить его планируется в Казбегском районе, сообщили родственники.

Как писал "Кавказский узел", 26 апреля стало известно о гибели на Украине 46-летнего добровольца из Казбегского района Зураба Одишвили.

Тело Зураба Одишвили сегодня было доставлено в Тбилиси. В аэропорту собрались гражданские активисты и политики с флагами Грузии и Украины и отдали дань уважения погибшему.

Родственники сообщили, что Одишвили будет похоронен в селе Сионе Казбегского района, передал телеканал "Формула", эфир которого посмотрел корреспондент "Кавказского узла".

Отметим, в декабре 2022 года представители правящей партии "Грузинская мечта" напомнили отправляющимся на Украину добровольцам о том, что закон позволяет лишить их гражданства за службу в иностранных войсках. Власти хотят пресечь участие грузин в боях на Украине, видя в добровольцах политическую угрозу, указали тогда опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

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