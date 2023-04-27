Грузинский доброволец погиб на Украине

27 апреля 2023, 02:33

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О гибели добровольца из Грузии Зураба Одишвили сообщил руководитель "Объединенного кавказского легиона" Ладо Гамсахурдия.

Как писал "Кавказский узел", к 5 апреля стало известно о гибели на Украине как минимум 41 грузинского добровольца. 18 апреля в Грузии простились с двумя добровольцами, погибшими близ Бахмута, Давидом Курукиани и Михаилом Мазанашвили. Оба похоронены с воинскими почестями на кладбищах в родных селах.

Грузинский доброволец Зураб Одишвили погиб на Украине, сообщил 26 апреля командир "Объединенного кавказского легиона" Ладо Гамсахурдия.

"Плачем каждый день по нашим героям! Погиб человек с золотым сердцем", - написал Гамсахурдия на своей странице в Facebook*. Подробностей об обстоятельствах и месте гибели Одишвили командир не привел.

Согласно информации на странице Зураба Одишвили в соцсети, он жил в поселке Степанцминда. "Весь Казбеги скорбит по тебе", - написала в комментариях к публикации о смерти Одишвили его знакомая Sofo Khulelidze.

Из комментариев также следует, что погибшему добровольцу в апреле исполнилось 46 лет. По состоянию на 2.30 мск сегодня соболезнования семье Одишвили под публикацией выразили более 200 человек.

"Кавказский узел" также писал, что в декабре 2022 года представители "Грузинской мечты" напомнили отправляющимся на Украину добровольцам о норме закона, которая позволяет лишить их гражданства за службу в иностранных вооруженных силах. Власти хотят пресечь участие грузин в боях на Украине, видя в добровольцах политическую угрозу, заявили опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

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