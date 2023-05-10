10 мая 2023, 09:41

Суд отказался отменить мобилизацию двух дербентцев

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Военный суд не удовлетворил иски жителей Дербента Сабира Хидирова и Мусы Ашурбекова, которые оспорили решение военкомата об их мобилизации для участия в военной операции на Украине.

Как писал "Кавказский узел", 21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации и поручил главам регионов обеспечить призыв военнослужащих запаса. После этого жители юга России неоднократно заявляли о неправомерной, по их мнению, мобилизации мужчин, которые имеют серьезные проблемы со здоровьем либо бронь от мобилизации.

"Кавказский узел" подготовил список организаций и информационных ресурсов, которые помогают защитить свои права в условиях мобилизации – "Правозащитники о мобилизации: куда обратиться".

Два жителя Дербента, Сабир Хидиров и Муса Ашурбеков, обжаловали в суде решение об их мобилизации, следует из решений Дербентского горсуда, на которые обратило внимание 9 мая "Кавказ.Реалии"*.

Сабир Хидиров в своем иске указал, что был мобилизован несмотря на то, что у него есть трое детей в возрасте до 16 лет. "Также административный истец пояснил, что в настоящее время он находится на территории Украины, где участвует в боевых действиях", - говорится в тексте определения, размещенного на сайте Дербентского горсуда.

В свою очередь Муса Ашурбеков указал в своем иске, что в армии не служил и является единственным кормильцем в семье. Кроме того, на его иждивении находится мать и жена с двумя малолетними детьми.

Дербентский горсуд направил оба иска по подсудности в Махачкалинский гарнизонный военный суд, говорится в определениях горсуда.

Военный суд рассмотрел иск Хидирова 5 мая, указано в карточке дела на сайте Махачкалинского гарнизонного военного суда. "Отказано в удовлетворении иска (заявлении, жалобы)", - говорится в графе "Результат рассмотрения".

Муса Ашурбеков также получил отказ в удовлетворении исковых требований, указано в карточке его дела на сайте военного суда.

Напомним, 25 и 26 сентября 2022 года в Махачкале прошли масштабные акции протеста против мобилизации, они закончились массовыми задержаниями. Силовики задерживали и журналистов, освещавших протесты. Правозащитники сообщили о десятках уголовных дел в отношении протестующих. Кроме того, не менее 148 человек были признаны виновными в административных нарушениях.

Власти отказались признать уличные протесты в республике инициативой местных жителей. Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что акции в Махачкале были подготовлены и управлялись, "в том числе из-за рубежа". Вслед за ним премьер-министр республики Абдулмуслим Абдулмуслимов заявил, что протесты против мобилизации в Дагестане инспирированы из-за границы, а МВД объяснило жесткий разгон протестующих их агрессивностью. Чиновники могли бы успокоить протестующих, но предпочли наблюдать за акциями издалека, упрекнул коллег участник совещания в Миннаце Дагестана.

Материалы о протестах против мобилизации в СКФО и ЮФО собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Мобилизация и протесты". Также на "Кавказском узле" опубликована справка "Мобилизация: как протестует юг России".

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Примечание:

"Махачкалинец оштрафован за избиение силовика на акции протеста", "Дагестанский юрист добился проверки Следкома по инциденту на митинге против мобилизации", "Участник протестов против мобилизации в Махачкале освобожден в зале суда".

Автор: "Кавказский узел"

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