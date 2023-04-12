Правозащитники предостерегли от поспешных выводов о задержанном в Чечне

12 апреля 2023, 20:47

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Слов Рамзана Кадырова о причастности задержанного в Чечне к ингушским боевикам недостаточно, чтобы считать человека членом вооруженного подполья, указали опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники.

Как писал "Кавказский узел", сегодня ночью Рамзан Кадыров сообщил, что чеченские силовики задержали "участника бандитского подполья" в селе Гвардейское Надтеречного района. Позднее Кадыров добавил, что задержан участник вооруженных нападений на силовиков в Ингушетии. Телеграм-каналы со ссылкой на источники в силовых структурах сообщили, что задержанный - житель Ингушетии Рамазан (по другим данным, Рамзан) Бабуев, который помогал объявленным в розыск жителям Ингушетии скрываться от силовиков после нападения на пост ДПС.

Президент Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев допускает, что в Чечне мог быть задержан участник атак на ингушских силовиков. "Разыскиваемый в Ингушетии участник вооруженного подполья мог пересечь границу с Чечней и попытаться убежать от ингушских силовиков. Местность позволяет оказаться на территории Чечни из Ингушетии. Были случаи, когда боевики пересекали территорию соседних регионов, чтобы сбежать или, наоборот, выполнить какую-то задачу, поставленную перед ними", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

При этом по его словам, нельзя быть уверенным, что задержанный был боевиком. "Я не могу утверждать, что тот или иной задержанный был боевиком, потому что десятки и сотни людей были задержаны якобы за то, что являлись боевиками. Но при этом ни у кого не было доказательств. Человека задержали и показали репортаж. Но я не могу говорить, что он боевик. Возможно, он из Ингушетии, но этого мало, чтобы говорить, что он боевик. Возможно, задержанного заставили оговорить себя", - объяснил Кутаев.

Чтобы с уверенностью говорить, что задержанный - боевик, нужно тщательно изучить информацию, выяснять подробности, согласился чеченский правозащитник Оюб Титиев. "Есть только информация от властей Чечни и слова Рамзана Кадырова. Надо выяснять, кем является задержанный", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

При этом, по его словам, задержанный действительно мог пересечь границу с Чечней и оказаться на территории соседней республики. "Это частая ситуация, когда участники подполья перемещаются по сопредельной территории. Бывает, что боевики из Чечни оказываются в Ингушетии, или наоборот, боевики из Ингушетии – в Чечне. Такое возможно. Там не горная местность, насколько я помню, но все равно попасть можно. Село Гвардейское рядом с Моздоком, километрах в тридцати. Попасть в Чечню реально, там небольшие территории", - рассказал он.

Как следует из данных сервиса "Яндекс.Карты", село Гвардейское в Чечне находится в 29 километрах от Малгобека, в котором 3 апреля произошла перестрелка объявленных в розыск жителей Ингушетии с силовиками, в 22 километрах от североосетинского города Моздока и в 17 километрах от села Аки-Юрт Малгобекского района, где по утверждениям источников в силовых структурах, жил задержанный.

Глава комитета "Гражданское содействие"* Светлана Ганнушкина* сомневается, что боевик мог выбрать Чечню в качестве убежища. "Да, боевик мог попасть в Чечню из Ингушетии, если это был его единственный путь, чтобы сбежать от преследования. В иных ситуациях я не представляю, чтобы кто-то мог выбрать Чечню в качестве убежища и более удобного места, чтобы скрыться, чем, например, Ингушетия. Тем более, что все знают, как в Чечне относятся к боевикам и как часто их ликвидируют во время задержаний", - отметила она.

Правозащитница отметила, что в Чечне было множество случаев, когда невиновных людей выдавали за боевиков. "Очень удобно взять и переложить вину на человека, который был непригоден властям Чечни по тем или иным причинам. Говорить, что он является боевиком и был участником атаки на ингушских силовиков, я не могу, поскольку нет достаточной информации и оснований", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Репортаж о задержанном увеличивает его шансы остаться в живых, указал Руслан Кутаев. "То, что его показали по ТВ, увеличивает шансы остаться в живых. В любом случае это хоть какие гарантии, что его не убьют. Это, пожалуй, единственный позитивный момент в этой истории для задержанного", - подчеркнул он.

Титиев согласился с мнением Кутаева. "Репортаж, скорее всего, поможет ему остаться в живых. Но если властям надо будет избавиться от него, они могут инсценировать побег и ликвидировать его. Но то, что его показали по ТВ, уже говорит о том, что есть надежда на то, что будет суд", - отметил он.

Ганнушкина также отметила, что у задержанного есть шансы выжить. "Однозначно, если его показали по ТВ, если было видно, что при задержании он был жив, то шансов остаться в живых намного больше. К нему могут относиться ужасным образом, но вряд ли уже убьют", - предположила она.

Напомним, 5 апреля во время контртеррористической операции ингушские силовики обнаружили группу предполагаемых боевиков в селе Зязиков-Юрт. Во время перестрелки погибли три сотрудника полиции, еще восемь силовиков получили ранения. Предполагаемым боевикам удалось скрыться. Полиция Ингушетии пообещала награду за помощь в розыске четырех жителей Ингушетии - Микаила Мошхоева, Амира Бокова, Амирхана Гуражева и Адама Оздоева. 7 апреля Амир Боков сдался силовикам, на следующий день стало известно о задержании Микаила Мошхоева. Потери силовиков в перестрелке стали наибольшими по числу жертв за день среди силовиков в Ингушетии после августа 2012 года, подсчитал "Кавказский узел".

Силовики объявили в розыск Мошхоева, Бокова, Гуражева и Оздоева после нападения на пост ДПС на границе с Северной Осетией, которое произошло 27 марта. В розыск были объявлены также Рамазан Эльдиев и Мовсар Коттоев. Эльдиев утром 29 марта был найден мертвым, а 5 апреля стало известно, что мертвым найден еще один разыскиваемый, предположительно, Коттоев. 3 апреля силовики обнаружили группу предполагаемых участников нападения на пост ДПС на ферме в Малгобеке, но подозреваемые открыли огонь по силовикам, ранили одного из них и скрылись. Подробности этой серии инцидентов собраны в справке "Кавказского узла" "Активизация вооруженного подполья в Ингушетии весной 2023 года".

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