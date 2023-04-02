Сотрудники тбилисских клиник поддержали протест коллег из Республиканской больницы

02 апреля 2023, 13:30

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Сотрудники Республиканской больницы провели в Тбилиси акцию протеста против реорганизации медучреждения, заявив, что не позволят властям снести здание. К акции присоединились и работники других клиник.

Как писал "Кавказский узел", 27 марта сотрудники крупнейшей в Грузии государственной больницы - Центральной университетской клиники имени Кипшидзе (Республиканской больницы) провели митинг, потребовав встречи с премьер-министром. Участники акции попросили разъяснить, какой будет судьба клиники и сотрудников, если здание будет снесено. Премьер-министр Ираклий Гарибашвили заверил, что ни один сотрудник больницы не останется без работы, а строительство новой клиники планируется на старом месте.

Сотрудники Республиканской больницы провели сегодня около медучреждения акцию под лозунгом "Республиканская - наш дом", выступив против сноса здания и строительства нового. Участники акции выразили недоверие Минздраву и заявили, что клиника не нуждается в сносе, сообщает "ИнтерпрессНьюс".

Участница акции Нино Хачапуридзе назвала "утопическим" решение распределять врачей в другие клиники. "Есть возможность того, чтобы мы работали, а то, что нужно сделать, делать параллельно. Очень бесперспективно и утопично распределять врачей в другие клиники", - приводит ее слова издание.

К акции протеста присоединились и сотрудники других клиник. Участники акции заявили, что не позволят снести здание больницы, и пригрозили перманентными протестами, сообщает на своем сайте "Первый канал" грузинского телевидения.

Напомним, 22 марта сотрудники клиники выступили против планов реорганизации медучреждения и его переезда в другое здание. В своем обращении они пояснили, что министр здравоохранения анонсировал снос здания больницы, однако коллективу не было объявлено, куда клиника переносится.

Коллектив выразил опасения, что более 1000 сотрудников больницы останутся без работы, а молодые врачи - без практической базы для обучения, которую предоставляет им университетская клиника. Согласно опубликованному телеканалом "Пирвели" документу, который датирован 21 марта, планируется кадровая и административная реорганизация с сокращением персонала и слиянием, которая должна завершиться 30 апреля. Глава Минздрава Зураб Азарашвили заявил, что здание больницы, построенное в 1960-70-х годах, не отвечает современным стандартам, и "финансово эффективнее будет его снести и построить новое здание".

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