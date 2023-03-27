Участники митинга в Тбилиси потребовали разъяснить судьбу Республиканской больницы

27 марта 2023, 17:16

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Коллектив Республиканской больницы рискует остаться без работы в случае реконструкции здания клиники, заявили на митинге сотрудники больницы, потребовав встречи с премьер-министром Грузии. Медперсонал распределят по другим больницам, сохранив им должности и зарплаты, заверили представители властей.

Как писал "Кавказский узел", 22 марта сотрудники крупнейшей в Грузии государственной больницы - Центральной университетской клиники имени Кипшидзе (Республиканской больницы) выступили против планов реорганизации медучреждения и его переезда в другое здание. В своем обращении они пояснили, что министр здравоохранения анонсировал снос здания больницы, однако коллективу не было объявлено, куда клиника переносится.

Коллектив выразил опасения, что более 1000 сотрудников больницы останутся без работы, а молодые врачи - без практической базы для обучения, которую предоставляет им университетская клиника. Согласно опубликованному телеканалом "Пирвели" документу, который датирован 21 марта, планируется кадровая и административная реорганизация с сокращением персонала и слиянием, которая должна завершиться 30 апреля. Глава Минздрава Зураб Азарашвили заявил, что здание больницы, построенное в 1960-70-х годах, не отвечает современным стандартам, и "финансово эффективнее будет его снести и построить новое здание".

Сегодня сотрудники Республиканской больницы провели митинг в холле клиники, потребовав встречи с премьер-министром Ираклием Гарибашвили. Участники акции заявили, что хотят получить ответ на вопрос о том, какой будет судьба клиники и сотрудников, если здание будет снесено.

"Впервые мы узнали, что Республиканскую больницу предполагалось снести, месяц назад из телевизионного интервью с министром. С тех пор не было никакой связи с представителями министерства, наша администрация не может ответить на конкретные вопросы", - сказал в эфире телеканала "Формула" один из врачей, слова которого перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Участник акции пояснил, взаимоисключающая информация поступает от министра и его первого заместителя. Врачи отмечают, что клиника имеет возможность не прекращать лечебно-просветительскую деятельность в период реабилитации.

В свою очередь врач Кахи Хуцишвили подтвердил, что реконструкция Республиканской больницы и ее адаптация к современным стандартам важны. "Клиники должны соответствовать европейским стандартам, я это приветствую. Но в ряде частных клиник тоже уже начались реконструкции, большинство частных клиник до сих пор реконструируются и размещаются в тех старых зданиях, которые были приватизированы в свое время", - сказал в эфире "Рустави 2" Хуцишвили, слова которого перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Министр здравоохранения Зураб Азарашвили заявил, что во время строительства новой клиники на месте Республиканской больницы медперсонал будет распределен по другим клиникам, но сотрудники будут работать на прежних должностях и им сохранят их зарплаты.

"Мы распределим весь медицинский персонал и всех сотрудников, связанных с медицинским персоналом, в разных клиниках с прежними должностями и прежними зарплатами", - сказал министр.

Он пояснил, что рядом с бывшим зданием больницы будет построена новая клиника, соответствующая стандартам, которым должны будут соответствовать все клиники с 2025 года. "Республиканская больница останется на прежнем месте", - сказал на брифинге Азарашвили, слова которого перевел корреспондент "Кавказского узла".

Премьер-министр Ираклий Гарибашвили сегодня также заверил, что ни один сотрудник больницы не останется без работы, а строительство новой клиники планируется на старом месте. "Ни один сотрудник не останется без работы", - сказал он в телесюжете "Формулы", который посмотрел корреспондент "Кавказского узла".

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