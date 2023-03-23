Коллектив Республиканской больницы в Тбилиси выступил против реорганизации и переезда

23 марта 2023, 04:10

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Сотрудники крупнейшей многопрофильной государственной клиники в Грузии призвали не допустить сокращения отделений и персонала, а также планируемого сноса здания больницы в центре Тбилиси. Журналисты узнали, что план реорганизации предусматривает закрытие больницы к концу апреля.

Работники крупнейшей в Грузии государственной больницы - Центральной университетской клиники имени академика Николоза Кипшидзе, которая известна также под названием Республиканская больница, - выступили против планов реорганизации медучреждения с переездом в другое здание. В своем обращении они заявили, что министр здравоохранения Грузии Зураб Азарашвили анонсировал снос здания больницы в центре Тбилиси, однако коллективу не было объявлено, куда клиника переносится, передал корреспондент "Кавказского узла".

В открытом письме работники напомнили, что Республиканская больница является крупнейшим многопрофильным учреждением среди государственных клиник и важнейшим звеном в системе здравоохранения. Авторы письма отметили роль ее персонала в спасении пострадавших во время наиболее трагических событий: 9 апреля 1989 года, "Тбилисской войны", войны в Абхазии и пятидневной войны в августе 2008 года.

В 1989 году 9 апреля в Тбилиси произошел разгон мирного оппозиционного митинга у Дома правительства Грузинской ССР. В операции принимали участие подразделения внутренних войск и советской армии, из-за действий военных и возникшей давки погибли, по разным оценкам, от 19 до 21 человека, несколько сотен получили ранения, говорится в справочном материале "Кавказского узла" о событиях в Тбилиси.

Во время пандемии коронавируса Республиканская больница была крупнейшей в Грузии ковид-клиникой и вылечила 20 тысяч пациентов.

О будущей реорганизации клиники было объявлено еще в октябре 2022 года, однако тогда коллективу объявили, что здание больницы реконструируют, а не снесут. С тех пор закрылись отделения ковид-терапии и педиатрии, отменили часть оказываемых клиникой услуг, "создаются условия для ликвидации других подразделений", указывают авторы открытого письма. Они выразили опасения, что коллектив больницы, который насчитывает более 1000 человек, останется без работы, а молодые врачи - без практической базы для обучения, которую предоставляет им университетская клиника.

Руководство больницы в течение дня 22 марта пыталось опровергнуть информацию о будущем закрытии клиники, однако вечером телеканал "Пирвели" получил документ, который подтверждает эти планы. Согласно документу, который датирован 21 марта, планируется кадровая и административная реорганизация с сокращением персонала и слиянием, которая должна завершиться 30 апреля.

Глава Минздрава Грузии Зураб Азарашвили заявил, что здание больницы, построенное в 60-70-х годах прошлого века, не отвечает современным задачам и стандартам. «Мы получили рекомендации, финансово эффективнее будет его снести и построить новое здание», — сказал министр здравоохранения в эфире «Рустави 2».

Бывший министр здравоохранения Грузии Екатерина Тикарадзе заявила в эфире телеканала "Формула", что здание, в котором клиника располагается сейчас - это «лучшее место» для работы Республиканской больницы. Она отметила, что не видела заключения, которое признавало бы здание непригодным для реконструкции, но в любом случае сотрудники должны быть ознакомлены с конкретными планами.

"Роль Республиканской больницы в грузинской медицине очень велика, это колыбель грузинского медицинского сообщества", - подчеркнула Тикарадзе.

Бывший руководитель Центра по контролю за заболеваниями Амиран Гамкрелидзе призвал Минздрав обеспечить прозрачность в процессе реорганизации клиники.

"Сейчас в стране нет реальных университетских больниц, эта больница должна быть рядом с университетом и учреждением, работающим в тесном контракте с университетом [...] Это стратегический институт. Сегодня в Республиканской больнице работает не менее тысячи человек, мы должны учитывать интересы этих людей, очень высококвалифицированных работников", - заявил он в эфире "Формулы".

На сайте Минздрава Грузии по состоянию на 4.00 мск сегодня нет комментариев о ситуации вокруг Республиканской больницы в Тбилиси.

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