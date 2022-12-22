22 декабря 2022, 22:26

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Тридцать один год назад, 22 декабря 1991 года, в Тбилиси произошел вооруженный мятеж оппозиции против первого президента Грузии Звиада Гамсахурдиа. Как проходила "Тбилисская война", которая длилась 15 дней и привела к жертвам и разрушениям, говорится в справке "Кавказского узла".

Предпосылки

В апреле 1991 года Грузия провозгласила свою независимость. Первым её президентом стал бывший диссидент Звиад Гамсахурдиа, набравший 86,52% голосов, и известный позднее своими крайне националистическим лозунгом -"Грузия для грузин".

Ксенофобская риторика Гамсахурдиа спровоцировала рост напряженности между грузинами и другими этническими группами, которая вылилась в конфликт в Южной Осетии в 1991 году и создала предпосылки для войны в Абхазии, начавшейся в 1992 году .

Развитие событий

Конфликт президента Грузии с гвардией возник в дни августовского путча. Тогда Гамсахурдиа попытался выполнить требования ГКЧП и упразднить национальную гвардию, передав ее личный состав в подчинение республиканскому МВД. Глава нацгвардии Тенгиз Китовани отказался. С сентября 1991 года в Тбилиси начались митинги с требованием отставки президента .

Ситуация обострилась после 20 декабря 1991 года, когда Гамсахурдиа потребовал немедленного разоружения и роспуска нацгвардии, угрожая атаковать их базу ракетами "земля – земля". В ответ на это нацгвардейцы подняли мятеж, захватив ряд стратегических объектов .

22 декабря 1991 года в Тбилиси на проспекте Руставели началась стрельба между сторонниками президента страны и оппозицией, которой руководили глава Национальной гвардии Тенгиз Китовани и бывший председатель правительства Тенгиз Сигуа .

2 января 1992 года был создан Военный совет, объявивший о низложении Гамсахурдиа, о введении чрезвычайного положения в Тбилиси с 3 января, временном приостановлении действия Конституции и роспуске парламента. До 6 января 1992 года Гамсахурдиа вместе со своими сторонниками находились в бункере Дома правительства.

Жертвы и разрушения

В результате использования на улицах Тбилиси гранатометов, стрелкового оружия и тяжелой танковой техники погибли десятки человек. В центре города в ходе боевых действий были разрушены 80 % зданий, был разрушен исторический центр города, включая проспект Руставели, музей истории Грузии .

Итоги и последствия

После двух недель жестоких столкновений в центре Тбилиси 6 января президент Гамсахурдиа со своим ближайшим окружением покинул Грузию и через Армению выехал в Чечню. Руководство страной взял на себя Военный совет, в состав которого вошли Тенгиз Сигуа, Тенгиз Китовани и руководитель вооруженного формирования "Мхедриони" Джаба Иоселиани. Представители военного совета пригласили в страну бывшего министра иностранных дел СССР Эдуарда Шеварднадзе. В марте 1992 года Шеварднадзе вернуля в Грузию, и стал председателем парламетента .

Государственный переворот положил начало гражданской войне, продолжавшейся до 1994 года. Гамсахурдиа и его сторонники боролись против новых властей до декабря 1993 года, когда первого президента нашли мертвым с простреленной головой. "Во время гражданской войны промышленность и инфраструктура Грузии были разрушены, а значительная часть ее территории попала под контроль криминальных военизированных группировок" .

В 2005 году парламент Грузии принял постановление, в котором "тбилисская война" была названа "насильственным и антиконституционным военным переворотом" .