Стрельба на улице в Тбилиси. Фото https://commons.m.wikimedia.org/wiki/User:AlexandreAssatiani

22 декабря 2022, 22:26

Тбилисская война

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Тридцать один год назад, 22 декабря 1991 года, в Тбилиси произошел вооруженный мятеж оппозиции против первого президента Грузии Звиада Гамсахурдиа. Как проходила "Тбилисская война", которая длилась 15 дней и привела к жертвам и разрушениям, говорится в справке "Кавказского узла".

Предпосылки

В апреле 1991 года Грузия провозгласила свою независимость. Первым её президентом стал бывший диссидент Звиад Гамсахурдиа, набравший 86,52% голосов, и известный позднее своими крайне националистическим лозунгом -"Грузия для грузин".

 Ксенофобская риторика Гамсахурдиа спровоцировала рост напряженности между грузинами и другими этническими группами, которая вылилась в конфликт в Южной Осетии в 1991 году и создала предпосылки для войны в Абхазии, начавшейся в 1992 году 1.

Развитие событий

Конфликт президента Грузии с гвардией возник в дни августовского путча. Тогда Гамсахурдиа попытался выполнить требования ГКЧП и упразднить национальную гвардию, передав ее личный состав в подчинение республиканскому МВД. Глава нацгвардии Тенгиз Китовани отказался. С сентября 1991 года в Тбилиси начались митинги с требованием отставки президента 2.

Ситуация обострилась после 20 декабря 1991 года, когда Гамсахурдиа потребовал немедленного разоружения и роспуска нацгвардии, угрожая атаковать их базу ракетами "земля – земля". В ответ на это нацгвардейцы подняли мятеж, захватив ряд стратегических объектов 3.

22 декабря 1991 года в Тбилиси на проспекте Руставели началась стрельба между сторонниками президента страны и оппозицией, которой руководили глава Национальной гвардии Тенгиз Китовани и бывший председатель правительства Тенгиз Сигуа 4.

2 января 1992 года был создан Военный совет, объявивший о низложении Гамсахурдиа, о введении чрезвычайного положения в Тбилиси с 3 января, временном приостановлении действия Конституции и роспуске парламента. До 6 января 1992 года Гамсахурдиа вместе со своими сторонниками находились в бункере Дома правительства.

Жертвы и разрушенияВнутри района Парламента Грузии. Фото https://commons.m.wikimedia.org/wiki/User:AlexandreAssatiani

В результате использования на улицах Тбилиси гранатометов, стрелкового оружия и тяжелой танковой техники погибли десятки человек. В центре города в ходе боевых действий были разрушены 80 % зданий, был разрушен исторический центр города, включая проспект Руставели, музей истории Грузии 5.

Итоги и последствия

После двух недель жестоких столкновений в центре Тбилиси 6 января президент Гамсахурдиа со своим ближайшим окружением покинул Грузию и через Армению выехал в Чечню. Руководство страной взял на себя Военный совет, в состав которого вошли Тенгиз Сигуа, Тенгиз Китовани и руководитель вооруженного формирования "Мхедриони" Джаба Иоселиани. Представители военного совета пригласили в страну бывшего министра иностранных дел СССР Эдуарда Шеварднадзе. В марте 1992 года Шеварднадзе вернуля в Грузию, и стал председателем парламетента 6.

Государственный переворот положил начало гражданской войне, продолжавшейся до 1994 года. Гамсахурдиа и его сторонники боролись против новых властей до декабря 1993 года, когда первого президента нашли мертвым с простреленной головой. "Во время гражданской войны промышленность и инфраструктура Грузии были разрушены, а значительная часть ее территории попала под контроль криминальных военизированных группировок" 7.

В 2005 году парламент Грузии принял постановление, в котором "тбилисская война" была названа "насильственным и антиконституционным военным переворотом" 8.

  1. PAUL STRONSKI, АЛЕКСАНДРА ВРИМАН Независимой Грузии двадцать пять лет: в сложном положении // Carnegie, 01.03.2018
  2. "Закат звезды Звиада" // "Новое время. The new times", 20.12.2016
  3. "Не быть советским человеком". Национальные движения в республиках накануне распада СССР. Часть первая: Грузия" // "Настоящее время", 22.12.2021
  4. Гамсахурдиа — чужой среди своих?//"Коммерсант Власть", 30.12.1991
  5. "С начала "тбилисской войны" прошло 25 лет //Sputnik.Грузия, 23.23.2016
  6. "В среду исполнилось 19 лет со дня начала "Тбилисской войны" // Sputnik.Грузия, 22.12.2010
  7. PAUL STRONSKI, АЛЕКСАНДРА ВРИМАН Независимой Грузии двадцать пять лет: в сложном положении // Carnegie, 01.03.2018
  8. "Когда на Руставели шла война, люди моего поколения сидели в ресторанах" // Настоящее время, 19.08.2021

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram. Номер для Телеграм +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

22 декабря 2022, 23:33

  • 1 Многодетные дагестанки сочли несправедливой мобилизацию мужей

    Два жителя Дагестана, которые являются единственными кормильцами семей с тремя детьми, отправлены для участия в военной операции на Украине, попытки оспорить их мобилизацию безуспешны, рассказали их жены. В законе закреплено право на отсрочку для мужчин с четырьмя детьми, отметил юрист.

22 декабря 2022, 22:36

  • Подтверждена гибель на Украине семи военных из Волгоградской области

    Майор Илья Дроков, старший прапорщик Андрей Загоруйко, старшина Евгений Макеев, сержанты Александр Балашов и Иван Чипилян, младший сержант Антон Миклашевич, ефрейтор Максим Семайкин погибли на Украине. С начала военной операции на Украине власти сообщили о гибели там не менее 183 жителей Волгоградской области.

22 декабря 2022, 21:41

  • 1 Психиатр заявил суду о симптомах деменции у Саакашвили

    У Михаила Саакашвили отмечаются проблемы с памятью и в частности, симптомы деменции, предположительно они могут быть связаны с отравлением, рассказал сегодня в суде американский психиатр Эрик Голдсмит. Судья Георгий Аревадзе назначил новое заседание на 29 декабря и посоветовал не надеяться, что решение по ходатайство об отсрочке приговора или освобождении третьего президента Грузии будет вынесено быстро.

22 декабря 2022, 20:44

22 декабря 2022, 19:48

  • 2 Аналитики сочли возможным принуждение женщин к службе в силовых структурах Чечни

    Публикация главой Минпечати Ахмедом Дудаевым видео о готовности чеченских женщин поддержать мужчин в защите интересов родины может быть как пиаром и попыткой стимулировать мужчин к участию в военной операции на Украине так и подготовкой к кампании по принуждению женщин к службе в силовых структурах, указали опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи