Мэрия Краснодара объяснила отмену концерта Ани Лорак требованиями горожан

27 марта 2023, 15:35

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Выступление Ани Лорак отменено в связи с требованиями горожан, заявила администрация Краснодара после того, как мэр Евгений Наумов пообещал сорвать концерт певицы.

Как писал "Кавказский узел", 25 марта мэр Краснодара Евгений Наумов назвал неизбежной отмену концерта Ани Лорак, заявив от имени краснодарцев, что не позволит зарабатывать здесь актерам и певцам, выступающим в поддержку Украины.

"Мы, жители, против того, чтобы в нашем городе "устраивали шоу" люди, которые признаются в любви правящей на Украине власти. […] Мы не можем гарантировать, что в конечном итоге эти деньги не пойдут на поддержку тех, кто воюет против наших ребят", - заявил мэр Краснодара. Ани Лорак возразила 26 марта, что никогда "не оказывала военной помощи, что бездоказательно утверждают некоторые СМИ и политические деятели".

Концерт Ани Лорак в Краснодаре отменен, сообщила сегодня администрация Краснодара. "Певица должна была выступить во Дворце спорта «Олимп» 27 апреля. Однако жители оказались против этого из-за высказываний певицы. Глава города поддержал горожан", - говорится в сообщении в телеграм-канале мэрии.

Ани Лорак, по состоянию на 15.26 мск, не прокомментировала в своем телеграм-канале отмену концерта. На сайте певицы нет информации об отмене выступления в Краснодаре. Согласно размещенной там же афише, концерт запланирован на 27 апреля в ДС "Олимп".

Ранее, 25 марта, заявление мэра, сделанное от имени горожан, подвергла резкой критике краснодарская активистка Яна Антонова.

"Кто этого неизвестно откуда взявшегося Наумова, за которого ни один краснодарец ни разу не проголосовал, уполномочил от лица краснодарцев такие заявления делать? За него жители города не голосовали. […] Сити-менеджер и есть сити-менеджер, и дело его землю рыть: улицы асфальтировать и школы строить, а не лезть в вопросы культуры, на что никто его не уполномочивал", - написала она в своем телеграм-канале.

Евгений Наумов был избран мэром Краснодара менее пяти месяцев назад, 9 ноября 2022 года, по итогам тайного голосования депутатов гордумы. Ранее Наумов занимал должность замглавы администрации (губернатора) Кубани.

Напомним, в феврале также Александр Ревва сообщил об отмене своих концертов в Ростове-на-Дону и Краснодаре. Концерты Реввы были отменены на фоне призыва в соцсетях не посещать выступления комика из-за его позиции по поводу военной операции на Украине.

21 марта пресс-служба администрации Ростова-на-Дону отчиталась, что убедила собственника концертной площадки отменить выступление "Машины времени" из-за "отрицательного влияния" лидера группы Андрея Макаревича* на горожан. Отменены и ростовские концерты групп "Мумий Тролль" и "ДДТ", о чем сообщил организатор выступлений.

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