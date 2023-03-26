Ани Лорак, фото: atlasnews.ru

26 марта 2023, 21:57

Ани Лорак прокомментировала требования запретить ее концерты на Юге России

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Певица Ани Лорак ответила на заявление мэра Краснодара Евгения Наумова о недопустимости её концерта в краевом центре, а также на обращения с требованием отменить ее концерт в Ростове-на-Дону.

Как сообщал "Кавказский узел", 25 марта мэр Краснодара заявил, что не позволит зарабатывать здесь актерам и певцам, выступающим в поддержку Украины, назвав неизбежной отмену в городе концерта певицы Ани Лорак. Под угрозой срыва оказался и концерт Лорак в Ростове-на-Дону, с просьбой запретить его к губернатору обратился депутат Евгений Федяев.

«Я никогда не хотела никого обидеть или задеть, и если это произошло, я приношу свои извинения. Я хочу четко заявить, что не поддерживаю никакие формы насилия, и гибель людей в результате конфликтов разбивает мне сердце. Только те, кто знают мое прошлое, могут понять боль от потери кого-то», написала сегодня Ани Лорак на своей странице в социальной сети.

Она также заявила, что никогда "не оказывала военной помощи, что бездоказательно утверждают некоторые СМИ и политические деятели. Потому что я могу помогать только в рамках гуманитарной миссии, чем и занималась всю жизнь".

Напомним, что мэр Краснодара Евгений Наумов, выступая против концерта Лорак, заявил, что  «жители против того, чтобы в нашем городе «устраивали шоу» люди, которые признаются в любви правящей на Украине власти <...> Мы не можем гарантировать, что в конечном итоге эти деньги не пойдут на поддержку тех, кто воюет против наших ребят, поставляет им снаряды и боеприпасы».

Ани Лорак родилась на Украине и там начинала свою музыкальную карьеру, говорится на официальном сайте певицы. 1 марта 2022 года на своей странице в социальной сети Лорак опубликовала пацифистский пост на русском языке.

На официальном сайте певицы по данным на 21.50 мск 26 марта нет информации об отмене концерта, намеченного на 27 апреля. Также в афише указан ее концерт в Ростове-на-Дону, намеченный на 24 апреля.

Билеты на концерты Ани Лорак в Ростове-на-Дону и в Краснодаре в продаже на ее официальном сайте и на сайте "Яндекс Афиша".

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Примечание:

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Автор: "Кавказский узел"

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26 марта 2023, 22:56

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