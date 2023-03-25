Чиновники вмешались в планы Лорак провести концерты на юге России

25 марта 2023, 22:50

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Мэр Краснодара назвал неизбежной отмену в городе концерта певицы Ани Лорак, заявив, что не позволит зарабатывать здесь актерам и певцам, выступающим в поддержку Украины. Под угрозой срыва оказался и концерт Лорак в Ростове-на-Дону, с просьбой запретить его к губернатору обратился депутат Евгений Федяев.

"Кавказский узел" писал, что в феврале также Александр Ревва сообщил об отмене своих концертов в Ростове-на-Дону и Краснодаре. Концерты Реввы были отменены на фоне призыва в соцсетях не посещать выступления комика из-за его позиции по поводу военной операции на Украине. 21 марта пресс-служба администрации Ростова-на-Дону отчиталась, что убедила собственника концертной площадки отменить выступление "Машины времени" из-за "отрицательного влияния" лидера группы Андрея Макаревича* на горожан. Отменены и ростовские концерты групп "Мумий Тролль" и "ДДТ", о чем сообщил организатор выступлений.

Мэр Краснодара Евгений Наумов высказался против концерта в городе певицы Ани Лорак. "Хочу поделиться и своим мнением относительно неизбежной отмены концерта певицы Ани Лорак в Краснодаре. Мы — жители против того, чтобы в нашем городе «устраивали шоу» люди, которые признаются в любви правящей на Украине власти, воюющей против нас", - написал глава города сегодня в своем Telegram-канале.

Мэр добавил, что "ни один предприниматель, актёр, певец или певица которые имеют такую позицию относительно СВО, не будут здесь зарабатывать". "Мы не можем гарантировать, что в конечном итоге эти деньги не пойдут на поддержку тех, кто воюет против наших ребят, поставляет им снаряды и боеприпасы", - объяснил Наумов.

Тем временем депутат Заскобрания Ростовской области Евгений Федяев предложил запретить выступление Лорак в Ростове-на-Дону. Он сообщил, что обратился с этим к губернатору Ростовской области Василию Голубеву. Свое предложение не дать певице выступить перед ростовчанами депутат пояснил тем, что Лорак "собирала деньги в поддержку ВСУ (Вооруженных сил Украины)", написал 23 марта Федяев в своем телеграм-канале.

К 22.50 мск 25 марта Василий Голубев в своем Telegram-канале не прокомментировал предложение Федяева

Ани Лорак родом с Украины и там начинала свою музыкальную карьеру, говорится на официальном сайте певицы. 1 марта 2022 года на своей странице в Instagram** Лорак опубликовала пацифистский пост на русском языке. Следующий пост после этого датирован 19 сентября 2022 года. В нем певица заявила, что ее "сердце переполнено любовью, болью, состраданием, страхом, тревогой". 22 ноября 2022 года в Instagram** Лорак опубликовала заявление на английском языке, в котором пояснила причину своего молчания тем, что не хочет "быть использованной". "Многое хочется сказать, но мне не хочется быть использованной никем и ничем. Возможно, это была и есть причина моего молчания. С самого детства я всегда хотела петь, потому хотела нести любовь. Любовь — это все, что нам нужно, каждому из нас", — написала певица.

Как следует из данных на сайте Ани Лорак, ее концерт в Краснодаре запланирован на 27 апреля, ранее он намечался на 18 марта, но дата выступления была перенесена. На 26 апреля запланирован концерт в Ростове-на-Дону, на эту дату он перенесен с 17 марта. Билеты на концерты Ани Лорак в Ростове-на-Дону и в Краснодаре в продаже на ее официальном сайте и на сайте "Яндекс Афиша".

Сама Ани Лорак к 22.50 мск на своем сайте и в соцсетях не прокомментировала заявления относительно возможной отмены концертов на юге России.

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