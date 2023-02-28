Суд в Ингушетии отказался лишить мать четверых детей родительских прав

28 февраля 2023, 22:09

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Иск жителя Малгобека Руслана Тхостова с просьбой о лишении бывшей жены родительских прав на четырех детей суд оставил без удовлетворения.

Суд в Малгобеке отказал в иске Руслану Тхостову о лишении бывшей жены Любови Гандалоевой родительских прав на четырех детей, которые находятся вместе с отцом за рубежом. Гандалоева заявляла, что детей вывезли против ее воли, сообщило сегодня издание "Кавказ.Реалии"*.

Тхостов в иске настаивал, что Гандалоева не только не исполняла свои обязанности как мать, но и незаконно присвоила себе выплаты на детей. Ответчица же утверждала, что живущий в Польше бывший супруг препятствует ее общению с детьми и систематически нарушает их права – речь в том числе идет о насилии.Судья не увидела оснований для лишения родительских прав и сообщила, что доводы о том, что мать не общается с детьми и не платит алименты, не нашли подтверждения, говорится в материале

Гандалоева повторно вышла замуж, у нее двое маленьких детей, при этом она продолжает платить четверым детям алименты, назначенные в 2016 году, хоть и не может выплачивать их в полном объеме, рассказала юрист Екатерина Селезнева.

"Гандалоева просит привлечь бывшего мужа к ответственности за неисполнение решения суда о порядке ее общения с детьми и лишить его родительских прав. Он препятствовал учебному процессу и общению с матерью, жестоко обращался с детьми, он постоянно травмирует мать детей психологически, угрожает уголовным преследованием. Кроме того, он, можно сказать, похитил детей", – приводятся ее слова в материале от 20 февраля.

Тхостов и Гандалоева прожили в браке двенадцать лет, с 2003 по 2015 год. За это время у них родились три дочери и сын. По словам Гандалоевой, после десяти лет брака супруг объявил, что намерен привести в дом вторую жену. Любовь с этим не согласилась, тогда муж дал ей мусульманский развод и отвез к родителям. После чего угрожал "объявить ее гулящей" и запретил детям видеться с матерью, указано в публикации

"Кавказский узел" также писал, что в октябре 2019 года Европейский суд по правам человека признал нарушение прав Зелихи Магомадовой из Чечни в связи с лишением ее родительских прав на шестерых детей после смерти мужа. Детей забрали себе родственники ее умершего мужа, а затем это было узаконено судом в Чечне.

В декабре 2019 года суд в ФРГ обязал уроженца Чечни Рашида Чатаева вернуть бывшей супруге двух дочерей, вывезенных в Германию.

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