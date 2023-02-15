Аналитики обсудили версии отравления Алаудинова

15 февраля 2023, 13:25

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За попыткой отравления чеченского генерала Апти Алаудинова могут стоять люди из его окружения, указали правозащитники Оюб Титиев и Светлана Ганнушкина*. Не исключено, что покушение организовано украинской разведкой, отметил военный эксперт Василий Дандыкин.

Как писал "Кавказский узел", 13 февраля Рамзан Кадыров сообщил о попытке отравления Апти (также упоминается как Апты) Алаудинова, которая произошла 8 февраля. По его словам, адъютант Алаудинова получил конверт с письмом, пропитанным отравляющим веществом. Алаудинов и два его адъютанта находятся в московской клинике и идут на поправку, рассказал глава Чечни.

Конверт с отравляющим веществом с резким запахом был доставлен курьером, которого адъютанты приняли за фельдъегеря, рассказал по видеосвязи Рамзану Кадырову Апти Алаудинов. Глава Чечни в опубликованном 14 февраля разговоре с Алаудиновым перед телекамерой пообещал отомстить за попытку отравления. "Я думал, в современном мире настоящие мужчины только воюют на войне, а оказывается, есть и такие у нас. Но мы тысячу раз отомстим", - заявил Кадыров.

Правозащитник Оюб Титиев подверг сомнению официальную версию отравления Алаудинова. "Способ отравления с помощью письма давно уже не применяется, поскольку считается кустарным. Есть более современные способы. Сообщения о том, что он почувствовал запах и потом уничтожил письмо, вызывают улыбку. Это неправдоподобно", - сказал Оюб Титиев корреспонденту "Кавказского узла".

Даже если попытка отравления была, то это могли быть люди из окружения Алаудинова, предположил он. "Если допустить, что попытка отравления действительно была, то это инициатива не врагов, а его окружения. Кто-то из них посчитал, что надо отравить его", - высказал версию Титиев.

Неудачное отравление могло стать поводом для пиара, отметил правозащитник. "Это однозначно. Я не удивлюсь, если станет известно, что никакого отравления не было, и это придумано для пиара Алаудинова", - сказал он.

Схожее мнение высказала правозащитница, глава комитета "Гражданское содействие"* Светлана Ганнушкина*. "Да, возможно, что его пытались отравить люди, которые как бы являются друзьями, но на самом деле это враги Алаудинова. Он за свою жизнь стольким людям успел испортить жизнь, что неудивительно, что его кто-то пытался убить с помощью письма с отравляющим веществом. Это как раз их методы", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Попытка отравления сейчас используется для пиара Апти Алаудинова, указала правозащитница. "Это сейчас уже выглядит как пиар, как попытка продвижения приближенного человека Кадырова, чтобы усилить влияние. Мы же знаем, что любая ситуация ими используется для пиара. Кадыров не окружил себя людьми, которые являются идеологическими единомышленниками, там совсем другой комплекс взаимоотношений, там много обид и неприятных историй. И эти люди готовы в каждой ситуации из всего добиться пиара", - отметила она.

В ноябре 2022 года командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов после отставки с должности секретаря Совбеза Чечни получил звание генерал-майора и занял пост замкомандующего армейского корпуса Народной милиции ЛНР, сохранив при этом должность помощника главы Чечни. Это назначение Алаудинова стало элементом стратегии Кадырова, который пытается с помощью верного ему человека расширить сферу влияния, предположили аналитики.

В свою очередь военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин не сомневается в том, что попытка отравления генерала действительно была. "Апти Алаудинов отличался своими действиями в зоне боевых действий, и многие хотели бы его смерти. Я допускаю, что это дело рук его врагов из Украины. Мне кажется, это операция украинской разведки. Но выполнено кустарным образом, если письмо имело такой специфический запах, что адресаты сразу его учуяли", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Метод отравления с помощью письма "очень стар, но использовался всегда", отметил эксперт. "Особенно во время военных действий. Мне кажется, таких провокаций будет еще больше. Все лица, принимающие решения, особенно на местах боевых действий, должны быть осторожны и проверять все письма", - сказал Василий Дандыкин.

В 2017 году публикации материалов "Новой газеты" о массовых задержаниях и убийствах в Чечне мужчин, заподозренных в нетрадиционной сексуальной ориентации, вызвали острую реакцию властей республики, заявивших, что в геев в Чечне нет. После этого из Грозного на имя руководства газеты пришел конверт с неизвестным порошком без подробного обратного адреса. Сотрудники полиции тогда провели экспресс-анализ порошка и не нашли в нем опасных веществ.

Напомним, 22 июля 2022 года стало известно, что Апти Алаудинов, уволенный Путиным с поста начальника полиции Чечни, возглавил Совет безопасности республики. Рамзан Кадыров пояснил, что Алаудинов как командир спецподразделения "Ахмат" "хорошо себя проявил" в военной операции на Украине. В августе того же года Алаудинов получил звезды Героя России и Героя ЛНР.

Апти Алаудинов был уволен с поста замглавы МВД (начальника полиции) Чечни 18 марта 2021 года. Это произошло на фоне резонанса от публикации "Новой газеты" с рассказом бывшего бойца полка имени Кадырова, ставшего очевидцем внесудебных казней в Чечне. Алаудинов лично осуществлял преследование инакомыслящих по сфабрикованным делам и запугивал критиков властей, в связи с чем пользуется в Чечне славой жестокого человека, рассказали правозащитники.

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