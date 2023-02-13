Боец из Южной Осетии погиб на Украине

13 февраля 2023, 00:49

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В Цхинвале прошли похороны погибшего в зоне специальной военной операции Алана Джиоева. С начала спецоперации на Украине подтверждена смерть не менее чем десяти жителей республики.

Как сообщал "Кавказский узел" в ноябре 2022 года стало известно о гибели добровольца из Южной Осетии Ибрагима Багаева. Всего же, по подсчетам "Кавказского узла", на Украине погибли не менее девяти уроженцев Южной Осетии.

Церемония прощания с Аланом Джиоевым прошла в столице Южной Осетии 12 февраля, сообщает ИА "Рес". 26-летний Алан Джиоев (позывной Арес) погиб 26 сентября 2022 года, однако тело на родину доставили только сейчас. Результаты ДНК семья Джиоева получила только пару дней назад.

Указом президента Алан Джиоев награжден (посмертно) Медалью «Защитнику Отечества».

В одном бою вместе с Джиоевым погиб и 22-летний Тамерлан Остаев, тело которого смогли доставить в Цхинвал месяц назад. Как следует из сообщения о смерти Тамерлана Остаева, опубликованного на сайте Минобороны Южной Осетии, Тамерлан воевал в составе добровольческих подразделений «Алания» и «Ветераны», а также одного из регулярных воинских подразделений Вооруженных Сил Российской Федерации. Погиб 26 сентября в селе Изюмское Харковской области.

Напомним, в январе президент Южной Осетии Алан Гаглоев предложил оказать поддержку ее участникам из республики. Для этого будет создана общественная организация, которая также будет помогать членам семей бойцов, заявил он.

Кавказский узел" также информировал, что на 6 февраля была подтверждена гибель на Украине 1300 военных с юга России. Лидером в ЮФО и СКФО по числу погибших на Украине остается Дагестан. Опрошенные "Кавказским узлом" кавказоведы указали на дефицит информации о числе погибших на Украине. Истинные масштабы потерь в военной операции невозможно оценить до ее окончания, заявил, в частности, Алексей Малашенко. Как правило, больше всего контрактников – из бедных регионов, что объясняет частые сообщения о потерях среди уроженцев Дагестана и других республик СКФО, отметил Ахмет Ярлыкапов.

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