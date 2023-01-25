Гаглоев предложил создать организацию помощи участникам спецоперации и их семьям

25 января 2023, 05:44

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Впервые с начала российской спецоперации на Украине президент Южной Осетии Алан Гаглоев предложил оказать поддержку ее участникам из республики. Для этого будет создана общественная организация, которая также будет помогать членам семей бойцов.

"Кавказский узел" писал о ряде южноосетинских комбатантов, чью гибель на Украине официально подтверждали власти непризнанной республики. Так, в сентябре 2022 года стало известно о гибели контрактника Руслана Зассеева из города Квайса, а в июле сообщалось о гибели добровольцев Алана Дудаева, Марата Джиоева и Владимира Козаева. В ноябре 2022 года стало известно о гибели добровольца из Южной Осетии Ибрагима Багаева. Всего же, по подсчетам "Кавказского узла", на Украине погибли не менее девяти уроженцев Южной Осетии.

Президент Южной Осетии Алан Гаглоев предложил создать общественную организацию для помощи участникам спецоперации и членам их семей, пишет 23 января "РЕС".

По словам Гаглоева, организация будет заниматься "всеми насущными вопросами, в том числе сбором и отправкой необходимой гуманитарной помощи". Он также отметил, что в Южной Осетии "есть потери среди участников спецоперации". "Их семьи нуждаются в помощи. Для этого, прежде всего, необходимо создать базу данных, вести статистику и отслеживать ситуацию, чтобы поддержка велась систематически и адресно", - добавил Гаглоев.



Алан Гаглоев ранее максимально дистанцировался от российской спецоперации на Украине и лишь однажды "под давлением общественности" посетил Запорожскую область, чтобы передать гуманитарную помощь осетинским бойцам, пишет "Осетинский акцент".

Издание считает, что предложенная Гаглоевым общественная организация создается "для использования авторитетных бойцов в целях укрепления зашатавшегося под ним президентского кресла". Более того, "нынешняя партия власти "Ныхас" <...> ни до, ни после его избрания президентом никогда не выступала в поддержку политики союзника Южной Осетии - России.

В апреле 2022 года, во время предвыборной кампании Анатолий Бибилов, который был еще президентом Южной Осетии, инициировал создание общественной организации, которая будет помогать участникам спецоперации. Бибилов предложил бывшему президенту Эдуарду Кокойты стать "специальным представителем Южной Осетии на время проведения спецоперации РФ", пишет "Эхо Кавказа"*.

Кокойты с начала спецоперации заявлял, что у ее участников из Южной Осетии должны быть "элементарные условия". "Не могу не поблагодарить вас за соучастие в судьбе наших ребят-участников спецоперации России на Украине. Этот вопрос беспокоит и солдат, и их родителей. Я думаю, мы сделаем все возможное, чтобы максимально минимизировать издержки, которые могли быть у них", - приводит его обращение к Кокойты издание

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