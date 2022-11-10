Ибрагим Багаев в мае 2022 года. Кадр видео ТК «Ног Ирыстон» www.youtube.com/watch?v=GhUMpCI7OwY

10 ноября 2022, 07:19

Комбатант из Южной Осетии погиб на Украине

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Погибшего на Украине добровольца из Южной Осетии Ибрагима Багаева президент непризнанной республики посмертно наградил медалью. 

"Кавказский узел" писал о ряде южноосетинских комбатантов, чью гибель на Украине официально подтверждали власти непризнанной республики. Так, в сентябре стало известно о гибели контрактника Руслана Зассеева из города  Квайса, а в июле сообщалось о гибели добровольцев Алана Дудаева, Марата Джиоева и Владимира Козаева.

В Южной Осетии похоронили добровольца Ибрагима Багаева, который погиб в ходе специальной военной операции на Украине. Глава непризнанной республики Алан Гаглоев вместе с друзьями и родственниками погибшего принял участие в траурной церемонии, сообщила 9 ноября пресс-служба президента Южной Осетии.

Гаглоев выразил соболезнования семье Ибрагима Багаева и посмертно наградил его медалью «Защитнику Отечества». «Уходят лучшие представители своего народа, но наша общая цель – защита Родины», – процитировала пресс-служба Гаглоева его слова на панихиде.

"Кавказский узел" также информировал, что российские власти с 24 февраля до 8 ноября подтвердили гибель на Украине не менее 900 жителей юга страны. Лидером в ЮФО и СКФО по числу погибших на Украине остается Дагестан.

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*21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Власти Южной Осетии продемонстрировали поддержку России в конфликте на Украине", "Кандидаты в президенты Южной Осетии соревнуются в стремлении объединиться с Россией", "Бибилов сообщил об отправке жителей Южной Осетии на Донбасс".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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