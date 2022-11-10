Комбатант из Южной Осетии погиб на Украине

10 ноября 2022, 07:19

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Погибшего на Украине добровольца из Южной Осетии Ибрагима Багаева президент непризнанной республики посмертно наградил медалью.

"Кавказский узел" писал о ряде южноосетинских комбатантов, чью гибель на Украине официально подтверждали власти непризнанной республики. Так, в сентябре стало известно о гибели контрактника Руслана Зассеева из города Квайса, а в июле сообщалось о гибели добровольцев Алана Дудаева, Марата Джиоева и Владимира Козаева.

В Южной Осетии похоронили добровольца Ибрагима Багаева, который погиб в ходе специальной военной операции на Украине. Глава непризнанной республики Алан Гаглоев вместе с друзьями и родственниками погибшего принял участие в траурной церемонии, сообщила 9 ноября пресс-служба президента Южной Осетии.

Гаглоев выразил соболезнования семье Ибрагима Багаева и посмертно наградил его медалью «Защитнику Отечества». «Уходят лучшие представители своего народа, но наша общая цель – защита Родины», – процитировала пресс-служба Гаглоева его слова на панихиде.

"Кавказский узел" также информировал, что российские власти с 24 февраля до 8 ноября подтвердили гибель на Украине не менее 900 жителей юга страны. Лидером в ЮФО и СКФО по числу погибших на Украине остается Дагестан.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

*21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.