Состояние Ягублу на восьмой день голодовки стабилизировалось после госпитализации

12 января 2023, 15:25

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Состояние азербайджанского оппозиционера Тофига Ягублу, который продолжает голодовку в гражданской клинике несколько стабилизировалось, но ему требуется интенсивное лечение и специальный уход, заявил врач Адиль Гейбулла. Голодовку в поддержку Ягублу продолжают 15 человек, в том числе и его жена, рассказали активисты.

Как писал "Кавказский узел", после отказа апелляционного суда удовлетворить жалобу на административный арест Тофига Ягублу политик 5 января объявил голодовку. Ягублу протестует не только против ареста, он также требует обеспечить передачу ему еды из дома и свиданий с близкими. На седьмые сутки голодовки Ягублу в изоляторе семья добилась его госпитализации, однако Ягублу продолжил акцию и отказался от введения питательных веществ через капельницу. Супруге Ягублу, которая проводит голодовку в его поддержку, 11 января потребовалась медицинская помощь

Тофиг Ягублу был задержан 23 декабря 2022 года на месте протестной акции в центре Баку и арестован на 30 суток по обвинению в мелком хулиганстве и неподчинении полиции. Права Ягублу в изоляторе МВД ограничиваются, также была нарушена конфиденциальность встречи с защитником, заявил его адвокат.

Привлеченный к обследованию Ягублу по просьбе его семьи врач, профессор Адиль Гейбулла 12 января посетил политика в больнице номер 6 в Бинагадинском районе Баку.

"Тофиг Ягублу настойчив в намерении продолжать голодовку. Со вчерашнего дня в больнице ему делаются инфузии (ввод лекарств внутривенно через капельницу) для поддержки органов жизнедеятельности. Сейчас в его состоянии есть определенная стабильность, нормализовано давление. На сегодняшний день угрозы жизни нет", - сказал Гейбулла корреспонденту "Кавказского узла".

Однако, по мнению врача, Ягублу нуждается в более интенсивном лечении и реабилитации, в противном случае может возникнуть угроза для жизни.

"Считаю, что с учетом его возраста (61 год), последствий перенесенных им болезней, существующих недугов могут возникнуть угрозы для его жизни. Незадолго до ареста он перенес сложные хирургические операции, после которых еще полностью не восстановился. Поэтому нужно интенсивное продолжение лечения и реабилитации, специальный уход за ним. Продолжение голодовки негативно влияет на здоровье и психику Ягублу. В этом смысле было бы наверное, лучшим освобождение его из-под стражи и продолжение лечения в одной из передовых клиник. Во всяком случае, мы высказали свои предложения, ждем решения. Я сегодня вечером вновь посещу Ягублу. В течение дня я регулярно связываюсь с врачами больницы. Его здоровье под постоянным наблюдением", - сказал Гейбулла.

С политиком в больнице сегодня встретилась и его дочь Нигяр Хази.

"Наконец, мне дали возможность увидеться с отцом. Он ужасающе похудел. Его лицо было очень бледным, а сам он сильно вялым. Его состояние стабильно тяжелое. Он сказал, что не будет позволять вводить ему питательные средства и продолжит голодовку. Отец передавал благодарность всем тем, кто его поддерживает в эти дни", - сказала Хази.

Она отметила, что ее мать, Майя Ягублу, также продолжает голодовку в знак солидарности с мужем.

"Мать шестые сутки проводит голодовку. У нее проблемы с почками, скачет давление, но она намерена продолжать акцию, пока не прекратит ее отец", - отметила Хази.

Кроме того, дома у Ягублу голодовку с 10 января проводит член партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА) Гюльнара Рагимова, а 12 января к акции присоединилась другая активистка этой партии Мехрибан Гусейнова, сообщила Хази.

Также голодовка солидарности с Ягублу проводится в штаб-квартире партии "Мусават".12 января голодовку приостановили члены ПНФА Джейхун Новрузов и Сакит Мамедли, участвовавшие в акции с 9 января, рассказал участник акции Азиз Мамиев.

"Они освободили места для новых участников голодовки. Пока правда, вновь прибывших нет, но желающих много, некоторые направляются в Баку из районов", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Он напомнил, что 11 января к акции присоединились член организации Натиг Исраилли и активист ПНФА Ширван Солтанов.

С 8 января в голодовке участвуют члены ПНФА Сеймур Ахмедсой и Эльнур Гулиев, с 9 января – голодовку проводят пять активистов, включая самого Мамиева, а с 10 января - члены ПНФА Таваккюль Гасанов, Исмаилиддин Гасымов и Зякрулла Нагиев.

"Пока власти не отреагировали на наши требования об освобождении Тофига Ягублу, Бахтияра Гаджиева и других политзаключенных. Но мы чувствуем большую поддержку представителей общественности, политических партий, ежедневно нас посещают десятки людей", - сказал Мамиев.

Всего в голодовке солидарности участвуют 15 человек, в том числе 12 в штаб-квартире партии "Мусават" и трое дома у Ягублу, указал он

Представители МВД оказались недоступны для комментариев.

В больнице № 6 воздержались от комментариев сославшись на отсутствие полномочий предоставлять информацию о состоянии пациентов посторонним лицам.

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