Волгоградцы встретили Рождество молитвами о мире

07 января 2023, 14:51

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Волгоградцы и гости города на рождественских богослужениях в храмах молились о мире и личном благополучии. Безопасность служб обеспечивали полицейские.

Как писал "Кавказский узел", на юге России храмы в рождественскую ночь взяты под усиленную охрану, сообщили власти.

6 января верующие Русской, Грузинской, Иерусалимской и Сербской православных церквей отмечают Сочельник – канун Рождества Христова. В ночь на 7 января прихожане этих церквей будут отмечать само Рождество. Верующие Армянской апостольской церкви, основной религиозной организации в Армении и Нагорном Карабахе, отметили Рождество 6 января.

Поздним вечером 6 января, с 23.00 мск, православные в Волгограде стали заполнять храмы, чтобы отпраздновать там Рождество. В Заполотновской части города у железнодорожных путей располагается церковь Сергея Радонежского. Во двор храма можно было зайти через два прохода. Арок металлодетекторов здесь не было. На парковке стояли два автомобиля ДПС, у ворот дежурили полицейские с досмотровыми металлодетекторами. Проверяли в основном граждан, пришедших с сумками. В церкви пожилые люди занимали лавочки. Молодые люди зажигали свечи и молились у икон. У входа в храм установлен дезинфектор. Сотрудница церкви протирала дезинфицирующим раствором иконы и ручки дверей, сообщил корреспондент "Кавказского узла", побывавший на богослужении.

Особой популярностью у верующих Волгограда пользовался центральный храм региона – собор Александра Невского, расположенный у площади Павших Борцов. Собор был огорожен по периметру временным забором. Был открыт один проход к храму, в котором были установлены две арки металлодетекторов. Вокруг церкви дежурили наряды полицейских. На парковке стояли автомобили ГИБДД с включенными проблесковыми маячками. На перекрестках главных магистралей Центрального района города дежурили сотрудники ГИБДД. В здании собора Александра Невского рядом с входом стоял прибор для дезинфекции рук. Сотрудница храма периодически протирала предметы культа, к которым прикасались прихожане.

"Никаких особых мер санитарии в этом году не предусмотрено", - кратко ответил на вопрос корреспондента "Кавказского узла" служитель собора.

Дети столпились у вертепа. Взрослые зажигали свечи у икон и общались со священником. У алтаря стояла группа студентов из Палестины. Один из студентов сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что молодые люди принадлежат к христианской церкви, но с ними пришли и двое мусульман "из уважения к христианам".

"Сейчас очень тревожное время. Верующие всех религий хотят мира и молятся за мир", - сказал корреспонденту студент, представившийся Ибрагимом.

На лавочке сидела пенсионерка Екатерина Лозовая. По словам Екатерины, она молилась за "воцарение мира". Женщина рассказала корреспонденту "Кавказского узла" о возросших расходах на празднование Рождества. "Мы с дочерью подсчитали. В прошлом году рождественский стол стоил на треть дешевле", - сказала пенсионерка.

Водитель-дальнобойщик Эдуард Оганесян пришел на празднование Рождества в храм с женой и двумя несовершеннолетними сыновьями. Он рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что его третий, старший, сын добровольно отправился на военную операцию на Украине. Служит связистом. Сейчас он дома, в отпуске до 10 января.

"За него и молимся, чтобы жив был и здоров. Мы отметили Рождество и в армянской церкви. А сегодня мы в православном храме. Для нас обе церкви родные. Нет других проблем для нашей семьи – только старший сын, чтобы поскорее живым и здоровым пришел со спецоперации", - сказал Эдуард Оганесян.

Жительница Урюпинского района Олеся Суворова специально приехала в Волгоград, чтобы отпраздновать с сестрой Рождество в новом соборе Александра Невского. Женщина работает в социальной службе, воспитывает несовершеннолетнюю дочь. Ее двоюродный брат был мобилизован для участия в военной операции. "Год этот будет тяжелым, думаю. Молимся за то, чтобы пережить этот период невзгод без потерь и трагедий. Пусть скорее наступит замирение по всему миру", - сказала женщина.

На службу в храм Александра Невского пришел и Дмитрий Белянин.14 лет он проработал водителем на волгоградском предприятии. После болезни попал под сокращение, пять лет был безработным. После того, как на его предприятии под частичную мобилизацию попали многие работники, руководство завода предложило Белянину временно занять рабочее место мобилизованного сотрудника.

"Вспомнили обо мне. Обещали не увольнять, когда ребята с фронта вернутся. Но я не верю. Пять лет я на пособие жил, не мог никуда со своими болячками устроиться. И инвалидность мне не давали. Замучили комиссиями. Сейчас молюсь за ребят, чтобы все домой вернулись – живыми и здоровыми", - сказал Дмитрий Белянин.

В храме Сергия Радонежского было много студентов, пришедших из расположенных неподалеку общежитий. Девушки Елена и Антонина ставили свечи "во здравие" своих родственников. "Для нас это Рождество ничем не отличается от предыдущих. Молимся о здоровье родителей, об успешной сдаче экзаменов. Ну и чтобы <военная операция> поскорее закончилась", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" Антонина.

"Будем праздновать утром Рождество своей группой. Традиция с первого курса. У нас скромный стол. В основном это то, что родители нам из дома привезли – картошка, куры, молоко, закрутка (консервированные домашние продукты. - Прим. "Кавказского узла") всякая. В магазине покупаем вкусняшки. Да, они подорожали, но не сильно", - рассказала Елена.

В семье Ольги Сорокиной Рождество отмечается, как она выразилась, "заочно". "Праздничный стол обычно не накрываем, дарим скромные подарки друг другу. На Рождество молим Бога о здоровье студентки-дочери. О том, чтобы в этом году успешно закончила университет. Молимся, как и все в стране, за скорейшее наступление мира", - сказала прихожанка.

По ее мнению, главное отличие Рождества в этом году от прошлогоднего в том, что "все молитвы посвящены скорейшему наступлению мира и возвращению наших ребят домой".

Во время богослужений и проповеди в соборе Александра Невского корреспондент "Кавказского узла" не услышал в обращении к верующим тем, связанных с военной операцией на Украине. Несколько слов священник сказал о мире и "чтобы не было никакой скверны греховных страстей".

6 января протоиерей Георгий Лазарев, руководитель Отдела по взаимодействию с Вооруженными Силами и правоохранительными органами Волгоградской епархии, посетил сотрудников Главного управления Росгвардии по Волгоградской области. Священник отслужил молебен на начало нового года, поздравил всех с наступающим Рождеством Христовым. Представители управления и епархии "наметили планы о дальнейшем взаимодействии", о проведении мероприятий, "приуроченных к празднованию 80-летия победы в Сталинградской битве", - говорится в сообщении на сайте Волгоградской епархии.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.