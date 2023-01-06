Рождественские службы начались на юге России

06 января 2023, 23:40

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На юге России храмы в рождественскую ночь взяты под усиленную охрану, сообщили власти.

Как писал "Кавказский узел", в 2016-2019 годах празднование Рождества Христова в регионах юга России проходило при усиленных мерах безопасности. В 2021 году рождественские богослужения прошли в храмах на юге России с ограничениями из-за пандемии коронавируса. В 2022 году ряд жителей юга России отказались посещать богослужения, а власти поставили безопасность во главу угла.

6 января верующие Русской, Грузинской, Иерусалимской и Сербской православных церквей отмечают Сочельник – канун Рождества Христова. В ночь на 7 января прихожане этих церквей будут отмечать само Рождество. Верующие Армянской апостольской церкви, основной религиозной организации в Армении и Нагорном Карабахе, отметили Рождество сегодня, 6 января.

В Краснодарском крае 6 января, в Сочельник, начались рождественские литургии в храмах. Так, в кубанской столице, в Свято-Екатерининском кафедральном в ночь с 6 на 7 января состоится праздничное богослужение. Всенощное бдение проведет митрополит Екатеринодарский и Кубанский Григорий, проинформировало издание "Новая Кубань.

Рождественские службы будут проходить в храмах с 6 по 8 января. Во время их проведения для прихожан будут обеспечиваться общественный порядок и пожарная безопасность, проинформировала пресс-служба администрации Краснодара.

"7 января, в 17:00 в Свято-Екатерининском кафедральном соборе состоится Всенощное бдение, а 8 января в это же время начнется Рождественская вечеря", — говорится в сообщении на сайте мэрии Краснодара.

Власти Ростова-на-Дону продлили работу общественного транспорта в рождественскую ночь. Так жители города смогут уехать домой после ночной службы. Работать общественный транспорт будет до 3:00 мск, Рождественские богослужения пройдут в 56 храмах Ростова-на-Дону, следить за безопасностью горожан и обеспечивать порядок в рождественскую ночь будут казаки и сотрудники полиции, проинформировал 5 января мэр города Алексей Логвиненко в своем Telegram-канале.

В Волгоградской области ночное Рождественское богослужение глава Волгоградской епархии митрополит Феодор возглавит в Александро-Невском кафедральном соборе. В 23.40 мск начнется чтение часов, затем совершится Божественная литургия, указано в сообщении на сайте РИАЦ.

7 января в 10.00 мск в Александро-Невском кафедральном соборе Волгограда пройдёт детская Рождественская Литургия, по окончании которой будут организованы игры на улице у ёлки с Дедом Морозом, Снегурочкой и их друзьями, говорится в сообщении.

В столице Калмыкии праздничное Рождественское богослужение состоится в 23:00 в Казанском кафедральном соборе и Храме Святой Софии, проинформировало издание "Степные вести".

Рождественские богослужения пройдут в 26 храмах Астрахани, сообщило января издание "Пункт А". На сайте издания размещено расписание служб, которое пройдет в каждом из храмов в эти дни.

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