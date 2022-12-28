Обращение медработников к Минздраву Кабардино-Балкарии вызвало резонанс в соцсети

28 декабря 2022, 13:17

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Медработники одной из больниц получили федеральные выплаты в меньшем размере, чем в других медучреждениях, пожаловались авторы обращения к министру здравоохранения Кабардино-Балкарии. Пользователи Instagram* поддержали требования сотрудников больницы.

Как писал "Кавказский узел", в июле руководство службы скорой помощи Нальчика приняло решение сократить число бригад, работающих с больными коронавирусом, и отменило стимулирующие выплаты медперсоналу за работу в условиях распространения COVID-19. Медработники в ответ потребовали восстановить доплаты, связанные с пандемией.

Обращение медработников опубликовано в ночь на 28 декабря в Instagram*-паблике 07.news и помечено как присланное подписчиком. "Уважаемый министр здравоохранения Кабардино-Балкарской республики! К вам обращается многочисленный штат младшего и среднего медперсонала инфекционной больницы по вопросу несправедливого распределения федеральных выплат. Точнее, возмущены тем, что есть существенная разница в выплатах по сравнению с другими стационарными учреждениями КБР", - говорится в публикации.

Весь средний медперсонал получил выплату в размере 9877 рублей, а младший медперсонал - выплату в размере от 5900 рублей до 11 тысяч рублей, сообщил автор обращения, посчитав, что допущены "нарушения в размере по выплатам среднему и младшему медперсоналу".

"Хотим обратить ваше внимание, что мы молчать не будем. Далее будем обращаться в прокуратуру, в федеральные органы власти, если наш вопрос по выплатам не будет разрешён в соответствии с установленными нормами. Просим вас разрешить вопрос, связанный с несправедливым распределением данных выплат. […] Наши оклады не дотягивают до установленных федеральным законом минимальных размеров, так нас ещё лишают положенных денег. Просим разобраться в данной проблеме и дать соответствующий ответ. С уважением, средний и младший медперсонал", - сказано в публикации.

К 13.10 мск публикация набрала 658 отметок "нравится", под ней размещен 161 комментарий. Авторы некоторых из них поддержали медработников. "Молодцы, за свои права нужно бороться! Первый удар пандемии именно они ощутили на себе и своих семьях. Будучи оторванными от своих семей, они жили в этих больницах! Надеюсь на скорейшее разрешение вашей проблемы!" – написала, в частности, begievaaneta666.

"Радует, что наши люди научились не молчать, научились добиваться положенного им по закону", - написал, в частности, z.h.n.n.n.85. "Минздрав теперь заставит их [заявление об увольнении] по собственному [желанию] написать!" – предположила innachernova953.

"Это не только в инфекционной. В РКБ врачам дали 41 т[ысячу рублей], а медсëстрам 9300, а санитаркам почти 11 т[ысяч рублей]. Вот вам и большая разница. Меньше всех получили медсëстры", - поделился sal_tut. "Где законные стимулирующие? Это не сойдёт вам с рук", - написал simema3382.

Средняя зарплата врачей в стране, по данным Росстата, в январе-июне составила 95 364 рубля в месяц. В Кабардино-Балкарии, как и в других регионах Северного Кавказа, средняя зарплата врачей значительно ниже, там она составила 52 589 рублей.

"Очень жаль за такое несправедливое отношение, за такое несправедливое распределение денежных средств в отношении младшего персонала, которые самыми первыми рискуют своим здоровьем", - указала dzhalilovalarisa.

Минздрав Кабардино-Балкарии, по состоянию на 13.10 мск, не прокомментировал в своем телеграм-канале и на странице во "ВКонтакте" позицию авторов обращения.

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