16 сентября 2022, 08:10

Ингушские врачи оказались самыми низкооплачиваемыми в России

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

В Ингушетии наименьшая среди регионов России средняя зарплата врачей, она почти вдвое меньше среднероссийской. В других регионах СКФО и ЮФО зарплаты врачей также ниже средней по стране, следует из данных Росстата за первые шесть месяцев 2022 года.

Как писал "Кавказский узел", в августе Ингушетия заняла последнее место в рейтинге регионов России по рынку труда. Другие республики Северного Кавказа также оказались в хвосте рейтинга.

В Ингушетии самые низкие в стране зарплаты врачей (без среднего и младшего персонала) за первые шесть месяцев 2022 года, там средняя зарплата врача – 47 900 рублей в месяц. Это почти вдвое меньше средней зарплаты врачей в стране, которая составила в январе-июне 95 364 рубля в месяц, следует из данных, опубликованных на сайте Росстата.

Зарплаты врачей в других регионах Северного Кавказа также ниже среднероссийской: в Дагестане 58 090 рублей, в Кабардино-Балкарии 52 589 рублей, в Карачаево-Черкесии 52 637 рублей, в Северной Осетии 51 807 рублей, в Чечне 59 906 рублей, в Ставропольском крае 63 498 рублей.

В регионах ЮФО, за исключением Калмыкии, где средняя зарплата врачей составила 54 239 рублей, врачи зарабатывают, по данным Росстата, больше 60 тысяч рублей в месяц. Так, в Адыгее средняя зарплата врачей - 60 555 рубля, на Кубани - 69 158 рублей, в Астраханской области - 66 723 рубля, в Волгоградской области - 65 828 рублей, в Ростовской - 65 592 рубля.

Самые высокие в стране средние зарплаты врачей - в Чукотском (232 655 рублей) и Ямало-Ненецком (232 320 рублей) автономных округах. В Москве средняя зарплата врачей – 172 663 рубля, следует из данных Росстата.

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Чечня оказалась в хвосте рейтинга зарплат учителей", "Республики Северного Кавказа вошли вошли в число регионов с наименьшим потреблением антидепрессантов", "Четыре республики СКФО оказались в лидерах антирейтинга по числу аварийных школ".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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