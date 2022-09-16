Ингушские врачи оказались самыми низкооплачиваемыми в России

16 сентября 2022, 08:10

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

В Ингушетии наименьшая среди регионов России средняя зарплата врачей, она почти вдвое меньше среднероссийской. В других регионах СКФО и ЮФО зарплаты врачей также ниже средней по стране, следует из данных Росстата за первые шесть месяцев 2022 года.

Как писал "Кавказский узел", в августе Ингушетия заняла последнее место в рейтинге регионов России по рынку труда. Другие республики Северного Кавказа также оказались в хвосте рейтинга.

В Ингушетии самые низкие в стране зарплаты врачей (без среднего и младшего персонала) за первые шесть месяцев 2022 года, там средняя зарплата врача – 47 900 рублей в месяц. Это почти вдвое меньше средней зарплаты врачей в стране, которая составила в январе-июне 95 364 рубля в месяц, следует из данных, опубликованных на сайте Росстата.

Зарплаты врачей в других регионах Северного Кавказа также ниже среднероссийской: в Дагестане 58 090 рублей, в Кабардино-Балкарии 52 589 рублей, в Карачаево-Черкесии 52 637 рублей, в Северной Осетии 51 807 рублей, в Чечне 59 906 рублей, в Ставропольском крае 63 498 рублей.

В регионах ЮФО, за исключением Калмыкии, где средняя зарплата врачей составила 54 239 рублей, врачи зарабатывают, по данным Росстата, больше 60 тысяч рублей в месяц. Так, в Адыгее средняя зарплата врачей - 60 555 рубля, на Кубани - 69 158 рублей, в Астраханской области - 66 723 рубля, в Волгоградской области - 65 828 рублей, в Ростовской - 65 592 рубля.

Самые высокие в стране средние зарплаты врачей - в Чукотском (232 655 рублей) и Ямало-Ненецком (232 320 рублей) автономных округах. В Москве средняя зарплата врачей – 172 663 рубля, следует из данных Росстата.

Скачай приложение "Кавказского узла" - работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.